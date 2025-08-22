Ideam pronostica tormentas eléctricas durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto: ¿dónde?

Sábado 23 de agosto

Para este día, se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte con probabilidad de tormentas eléctricas en zonas de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, norte de Norte de Santander, Santander, oriente y occidente de Boyacá, Cundinamarca, norte de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Vichada, Guaviare y Vaupés.

Se estima probabilidad de lluvias ligeras en sectores de Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo, así como en Guainía y Amazonas. Para el resto del país, se espera tiempo seco con cielo despejado a parcialmente nublado. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias durante diferentes momentos del día, con posibilidad de descargas eléctricas en el sur del área marítima.

Domingo 24 de agosto

Durante el domingo predominarán condiciones secas en la mayor parte del país, con cielo despejado a parcialmente cubierto. No obstante, en horas de la tarde y la noche, se pronostican lluvias y tormentas eléctricas en sectores del sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, Antioquia, norte de Norte de Santander, Santander, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, sur de Guainía, Vaupés y Amazonas.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo mayormente cubierto, con precipitaciones de mayor consideración hacia el sur del archipiélago.

Sugerencias antes tormentas eléctricas

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Sugerencias ante deslizamientos

Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.

Se sugiere a la comunidad un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.

Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerles en alerta.

También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente.

Conforme a lo anterior, Ideam instó a consultar la información disponible en las herramientas interactivas como: VI@JERO SEGURO, #767, X @numeral767 y la página web https://www.invias.gov.co/ para conocer cómo se están comportando los diferentes corredores del país.

Sugerencias ante incendios forestales

A la comunidad en general, a turistas y caminantes, apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio, envases químicos, material combustible que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

A los Consejos Departamentales y Municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de estos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales.