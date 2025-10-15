Suscribirse

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Colombia durante este miércoles 15 de octubre: advierte fuertes lluvias

La institución señaló que las lluvias aparecerán en varias zonas del país.

Redacción Nación
15 de octubre de 2025, 1:22 p. m.
Lluvia
Lluvias en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico sobre lo que será el clima en Colombia para la jornada de este miércoles, 15 de octubre.

Se espera que en las próximas horas haya nubosidad con probables lluvias de variada intensidad, especialmente en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonía. Además, esta situación también se presentará en aguas marítimas y costeras del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano.

Lluvia
Lluvias en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

De acuerdo con la institución, los mayores acumulados de lluvias de mayor intensidad y que, incluso, pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas se darán en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Asimismo, el Ideam prevé que los acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y sobre aguas marítimas y costeras de la ciénaga Grande de Santa Marta, los golfos de Morrosquillo y Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo, del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano.

Contexto:

Además, habrá lluvias de menor intensidad se esperan en sectores de Huila, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía y Guaviare.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que habrá cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, sobre el área marítima se prevén probables lluvias moderadas.

El clima en Bogotá

Para la mañana de la ciudad de Bogotá, el Ideam indicó que se espera que haya cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descarta la presencia de lluvias ocasionales en sectores del suroriente.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. | Foto: Getty Images

Ya en horas de la tarde, el pronóstico señala que se aumentará la nubosidad y esto estará acompañado de probables lluvias de variada intensidad en diversos sectores de la capital, especialmente en el centro oriente y suroriente.

Finalmente, en las primeras horas de la noche se anticipan condiciones de nubosidad variada y probables lluvias de variada intensidad en sectores dispersos de la ciudad.

Contexto:

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Se estima cielo mayormente nublado con inicio de la jornada con predominio de tiempo seco. En la tarde y noche se prevén probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: Se estima cielo mayormente nublado con inicio de la jornada con predominio de tiempo seco. En la tarde y noche se prevén probables lluvias de variada intensidad (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: Se estima cielo mayormente nublado con inicio de la jornada con predominio de tiempo seco. En la tarde y noche se prevén probables lluvias dispersas de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 26 °C).
  • Cali: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (T. máx.: 27 °C).

