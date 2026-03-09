Nación

Ideam revela cómo estará el clima en Medellín este lunes, 9 de marzo: conozca lo que dice el reporte

La institución dio a conocer el último reporte sobre el clima y dijo cómo estará la situación en la capital antioqueña.

Redacción Nación
9 de marzo de 2026, 6:37 a. m.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante el transcurso de este lunes, 9 de marzo.

Para la ciudad de Medellín, donde se han visto emergencias por cuenta de la cantidad de agua que ha caído, se espera que se tenga un cielo entre parcial a mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas en la tarde y la noche.

La nubosidad que anuncia lluvias en varias regiones del país.
La nubosidad que anuncia lluvias en varias regiones del país. Foto: Getty Images

Así las cosas, a lo largo de la mañana se prevé una jornada seca, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos días. Además, se estima que se tendrá una temperatura máxima de 24 °C.

En el caso del departamento de Antioquia, según el Ideam habrá mayores acumulados de precipitación, que incluso pueden estar acompañados de actividad eléctrica dispersa.

Ese mismo panorama, de acuerdo con el informe, se tendrá en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Caquetá, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Cesar, Bolívar y Sucre.

Según las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Medellín durante lo que resta del mes de marzo.

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Por lo mismo, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pueda presentar.

Cientos de familias deberán dejar sus casas por megaproyecto aeroportuario en zona turística de Colombia

De hecho, el Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Además, la Alcaldía de Medellín también pidió evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.

