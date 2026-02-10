Nación

Imágenes: dron del Ejército evita ataque terrorista contra oleoducto en Arauca

Según la institución militar, varias personas tenían la intención de afectar el activo estratégico para el país.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:14 p. m.
Ejército evitó acción terrorista del ELN en Arauca. Foto: Proyecto Escudo Nacional Anti Drones

El Ejército reveló imágenes de la operación que lanzó en contra de un grupo de personas que pretendía atentar contra el oleoducto Bicentenario ubicado en Fortúl, Arauca.

En las imágenes se observa el equipo electrónico llegando a la zona donde los delincuentes, con herramientas para excavar, buscaban afectar la infraestructura considerada como un activo estratégico para el país.

“Rechazamos y denunciamos públicamente las acciones terroristas que pretendían ejecutar varias personas contra el oleoducto Bicentenario sobre el PK 198+ en el sector de Caranal, municipio de Fortul, #Arauca”, señaló el Ejército.

Así mismo indicó el Ejército que: “En esta zona, tropas de la #Brigada18, del @COL_EJERCITO lograron frustrar un atentado contra este activo estratégico del Estado. Durante labores de reconocimiento aéreo, se detectó un grupo de individuos portando herramientas de excavación, actividad considerada de alto riesgo para su seguridad. Al notar la presencia del medio aéreo no tripulado, estas personas adoptaron una actitud hostil y abandonaron el lugar de manera apresurada, huyendo en motocicletas hacia el caserío de Caranal”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentra su operación criminal en zonas rurales, pero decidió avanzar con su frente de Guerra Urbano a las ciudades principales de Colombia.
Las Fuerzas Militares señalaron al ELN de la acción en Arauca. Foto: AFP

Añadió el Ejército que: “De acuerdo con informaciones de Inteligencia Militar, este hecho también estaría relacionado con el constreñimiento a la población que realiza el frente Domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado ELN para llevar a cabo sus acciones criminales, demostrando su desprecio por la vida y el bienestar de la población”.

Por su parte, desde las Fuerzas Militares indicaron que los responsables de la acción delincuencial serían la guerrilla del ELN. “Respaldamos la contundente acción de nuestras tropas de la @Ejercito_Div8 en #Arauca, que permitió frustrar un atentado contra el oleoducto Bicentenario”.

“Estas acciones terroristas del GAO ELN ponen en riesgo a la población civil y evidencian su desprecio por la vida y el bienestar de las comunidades. Las @FuerzasMilCol mantenemos operaciones sostenidas para proteger la infraestructura crítica, garantizar la seguridad y preservar la estabilidad del territorio nacional”, manifestaron las Fuerzas Militares.

