Impactante: médico colombiano rompe su silencio y revela todo lo que tiene que vivir con sus pacientes

Durante años se ha escuchado la indiferencia del sistema de salud y los pacientes para con aquellos que se prepararon durante años para salvar la vida de otros. Son los médicos y profesionales de la salud aquellos que solo durante la época de la pandemia fueron llamados héroes, pero que se sienten frustrados.

Aunque muchos hablan en voz baja de lo que los aqueja laboralmente para evitar ser un desempleado más, luego de haber invertido millones de pesos en su preparación e incluso estar debiendo a entidades financieras sus semestres —en Colombia el semestre de medicina está en promedio en 20 millones de pesos—, Juan David Quijano decidió romper el silencio y publicar por Twitter las razones que lo llevaron a renunciar a su primer trabajo, los aprendizajes que le dejó e incluso algunos consejos para la vida.

“Las empresas/jefes harán siempre lo posible para maximizar su productividad y resultados, incluso a expensas del bienestar del trabajador. Literal atendí gente de call center con infecciones urinarias a repetición porque no las dejaban pararse del puesto para ir al baño”, dijo en su primer mensaje de un largo y profundo hilo.

Luego de varias escenas como esas, e incluso otras más impactantes que tuvo que ver, se atreve a dar el siguiente consejo: “Por eso nunca caigan en las trampas de “ponerse la 10 por la empresa” y similares. Todos somos absolutamente reemplazables. El día de mañana, cuando estén bien jodidos de la salud, los sacan del trabajo y en tres días ya tienen a otro en su puesto. Sepan que NO somos su prioridad”.

Indica que esa fórmula es recetada también para sus colegas, “y aplica para los médicos también: hice consulta prioritaria en cierta EPS cuyo sistema fue hackeado hace unos meses. Teníamos que atender al paciente, hacer la historia clínica, fórmulas médicas e incapacidades manualmente, todo en 15 minutos”.

Aclara que disminuir el tiempo de atención, lo único que hace es restarle tiempo al paciente para dedicárselo al papeleo. “Si tienen la oportunidad de hacer consulta de 15 minutos, desaprovéchenla. Es un atropello contra la labor del médico y contra la calidad de la atención prestada. Calculen que en un sábado de 12 horas, con la agenda full, llegaba a atender 42-44 pacientes (¡y a veces sin sistema!)”, fueron sus palabras textuales.

Para él, la salud mental de los médicos es un tema muy serio, por eso pide a sus colegas que se permitan hablar y descargarse de forma sana en espacios seguros y con sus personas de confianza, y que busquen ayuda profesional de forma oportuna para evitar que suceda lo que tuvo que vivir un compañero suyo en medio de la época en que los hackearon, al parecer estaba tan cargado y con tanta frustración, que le dio una patada muy fuerte al rin de su carro y terminó fracturándose el pie.

“Otra compañera tenía tanto estrés por atrasarse en su inhumana agenda de 15 minutos por paciente, que cuando se atascó su impresora y se atrasó más, quedó al borde de una crisis de ansiedad y terminó llorando en el consultorio”, reveló.

El doctor Quijano aseguró que, mientras las condiciones bajo las que trabajan los médicos colombianos no mejoren, más y más médicos seguirán pagando los platos rotos con su salud mental y física. “No hay salario que compense eso”, enfatiza.

“Estamos profundamente restringidos en nuestro ejercicio por reglas tontas o protocolos engorrosos que terminan imponiendo barreras de acceso para la gente. La autonomía médica ha sido cercenada lentamente. Y obvio, la autorregulación y el uso razonable de recursos importan”, escribe.

Entre las cosas que más frustrado lo hace sentir es no poder darle al paciente lo que necesita, cuenta que el sistema no los deja ordenar lo que realmente se necesita, por ejemplo: no deja ordenarle una ecografía pélvica a la señora que tiene una hemorragia uterina anormal, o no puedo remitir al ortopedista, al manguito rotador roto, sin pasar primero por el médico familiar, el doctor se cuestiona sobre esa lógica.

Le dice a sus pares: “siempre que puedan hacer algo extra por su paciente (en la medida de sus posibilidades y criterio médico), háganlo. Recomendarle ir a equis lugar para que le agilicen su trámite, hacerle una orden a mano para el examen que necesita (así le toque autorizarla…), háganlo”.

Él ve a cada uno de sus pacientes como una oportunidad de aprendizaje, (tanto bueno como malo). “Escuchen atentamente en la anamnesis y hagan el enfoque clínico completo, así tenga pinta de ser solo una gripa o una gastroenteritis. Examinen todo lo que crean necesario. Cada vez que un síntoma no les cuadre o un hallazgo clínico/paraclínico les genere escozor, actúen consecuentemente. Estamos entrenados para detectar signos de alarma (y en urgencias/prioritaria esto es muy importante), a veces son muy sutiles, hay que agudizar el ojo y el oído”.

Médico con dolor de cabeza y cansado del trabajo mientras usa traje de PPE para proteger la enfermedad del coronavirus. El bienestar y la resiliencia emocional son componentes clave para mantener los servicios de atención esenciales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero también en medio de la atención ha detectado que el ser humano es complejo y que siempre va a primar su interés particular sin pensar en el otro, pues describe una serie de circunstancias que ha vivido con sus pacientes que no reflejan otra cosa que el individualismo.

“La gente también es una mierda, que muchas veces mienten porque quieren incapacidad para irse de farra, que te amenazan si no les mandas una resonancia por su migraña. Que graban al médico durante la consulta sin su consentimiento, que piensan que por pagar prepagada debe atendérselos con alfombra roja, o que juran que su dolor de espalda de tres meses es más urgente que el anciano infartado y te gritan si te atrasas 10 minutos en atenderlos”, relató Quijano en sus redes sociales.

Pero el egocentrismo también está en su gremio, pues asegura que muchas veces prefieren no dar la mejor atención al paciente por temor a preguntar a un colega una segunda opinión, como si no tuvieran derecho a tener dudas en los procedimientos. “Pero porfitas, absténganse de hacer comentarios despectivos o burlarse abiertamente de las historias clínicas y/o los manejos del otro. Eso hace mucho daño. En lugar de creernos los que sabemos todo y que hacemos todo perfecto, reconozcamos nuestras limitaciones y apoyémonos en nuestros colegas… Hay algo más peligroso en medicina que no saber algo, y es creer que te las sabes todas. Yo prefiero mil veces al médico que busca una segunda opinión ante la duda. Ayuden a sus coleguitas cada vez que puedan, recuerden que es por un bien superior: el bienestar del paciente”.

Los quistes ováricos son comunes y, por lo general, no causan poca o ninguna molestia y son inofensivos e incluso en la mayoría de los casos desaparece, sin necesidad de tratamiento en unos pocos meses. - Foto: Getty Images/Westend61

Su reflexión tiene cientos de cometarios y muchos profesionales de la salud manifiestan sentirse identificados, esperan que más allá de un mensaje de desahogo sirva para generar cambios de raíz.