Impactante video: conductor de carro abrió la puerta, hizo caer a motociclista y tractomula lo mató en Guaduas, Cundinamarca

Una cámara de seguridad captó un impresionante video del momento exacto en el que se registró un accidente de tránsito que, lamentablemente, terminó con la muerte de un motociclista.

El hecho se presentó en inmediaciones del municipio de Guaduas, en el departamento de Cundinamarca, durante la mañana del sábado 14 de febrero. La víctima fue identificada como Armando Acosta Pinzón.

Esta fue la escena que quedó después del terrible accidente. Foto: API

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, se observa cuando un carro se estaciona en la orilla de la carretera, justo al frente de un local comercial. Un poco más atrás venía una tractomula y, a uno de los costados, la moto.

La escena transcurría con normalidad, pero todo cambió cuando el conductor del automotor abrió la puerta e hizo caer al motero que iba por el lado. Lastimosamente, en ese momento también pasaba la tractomula, que terminó atropellando al hombre.

“Un carro abrió la puerta, hizo accidentar la moto y la mula venía pasando”, comentó uno de los testigos.

En imágenes posteriores al siniestro, se observa que el vehículo de dos ruedas quedó un poco atrás, mientras que el motociclista quedó debajo de una de las llantas de la tractomula. Pese a que varias personas intentaron auxiliarlo, lastimosamente perdió la vida en el sitio.

Debido a lo ocurrido, la vía duró varias horas cerrada mientras se realizaba el levantamiento del cadáver y se tomaban las primeras pruebas en el lugar.

Sobre la víctima, se ha conocido que era un profesor que trabajaba en el municipio de Guaduas. “Siempre lo recordaremos como excelente persona, profesor y amigo; que el Todopoderoso lo reciba en su Santa Gloria“, expresó un allegado.

Por el momento, se desconoce por completo la identidad de la persona que iba manejando el carro y que, por cuenta de una imprudencia, provocó el trágico siniestro.

Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido en este hecho.