Impresionantes imágenes de cómo las cuatrimotos están afectado a Villa de Leyva, ¿quién les pone freno?

Entre los destinos favoritos para hacerlos está Villa de Leyva (Boyacá) en medio del desierto de La Candelaria junto a los famosos Pozos Azules, catalogados por muchos como una maravilla natural que concentra agua con sodio que le da el tono exclusivo al líquido. Hay otros pozos aún más extraños que contienen alta concentración de hierro, que le da el color rojizo. Verlos de cerca se convierte en un espectáculo. Alrededor de esta zona hay poca vegetación por eso su ecosistema erosionado tiene una protección especial. Estas atracciones están al interior de fincas privadas, entrar a verlos tiene un costo de $12.000 en promedio.

Pero para hacer más completo el plan las oficinas de actividades turísticas decidieron armar tures en cuatrimotos y bugguies, cobran entre $50.000 y $80.000. Se calcula que un puente festivo más o menos 1500 turistas pagan por el recorrido. Alrededor de 350 vehículos prestan el servicio durante más de ocho horas continuas. La vereda Sopotá, donde están ubicadas las tres fincas que permiten el ingreso de las cuatrimotos, se desempolvan literalmente cada fin de semana. Generando una afectación irreversible al suelo, si se comparan imágenes satelitales y de drones que fueron tomadas antes de la pandemia con las actuales se evidencia la marca de la desidia que va dejando las llantas depredadoras. Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) este uso de suelo no permite ni siquiera actividades agrícolas para evitar traumatismos.

Cuatrimotos en Villa de Leyva - Foto: Suministrado a Semana

Entonces, ¿cómo se explica que, desde la Alcaldía de Villa de Leyva, autorizaran que las cuatrimotos operen allí?

SEMANA habló con Javier Castellanos, primer mandatario del municipio y dijo que nunca dieron el aval para que eso sucediera. Sin embargo, este medio tiene en su poder un documento fechado en noviembre de 2021 en el que dice textualmente: “Se ha determinado conceder o permitir provisionalmente el uso del predio para desarrollar la actividad de alquiler de cuatrimotos y buguuies, teniendo en cuenta que los resultados de las visitas efectuadas nos dieron alto porcentaje de cumplimiento respecto a los aspectos observados por cada una de las dependencias encargadas de su verificación, seguimiento y control”, está firmado por José Danilo Guzmán, secretario de Gobierno del municipio.

Al señalar la existencia del documento el alcalde recordó que sí se dio el permiso, pero de manera provisional. Eso habría sucedido tras las visitas que hicieron, incluso la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), a los terrenos el 4 de noviembre, aunque esa versión no coincide con la información que brinda Corpoboyacá al señalar que ese día no fue posible hacer la inspección sino una semana después. Entonces, ¿qué tan veraz es la información que están suministrando del estudio?, pregunta la población inconforme.

Castellanos aclara que con toda la polémica que se ha dado y luego de que se ha evidenciado la contaminación auditiva y otras afectaciones, se le advierte a las empresas de turismo que ya no tienen permisos, anuncios que en la práctica son infructuosos, pues siguen operando. “Yo sería el hombre más feliz si sellaran esos lugares, porque me quito un dolor de cabeza, pero esa es una tarea que le corresponde a Corpoboyacá”, dijo el mandatario local. Por su parte Antonio Munevar, vocero de los cuatrimoteros le indica a él que no va a ser tan fácil porque ellos pagan los impuestos y todo lo de ley como cualquier otro vehículo, “para dejarnos guardados, él ni nadie puede afectar el derecho al trabajo que sustenta a aproximadamente 500 personas en la región”. Señala que si cierran ese espacio ellos volverán a salir a las vías terciarias a trabajar.

Imágenes satelitales en 2017, antes de las cuatrimotos:

Cuatrimotos en Villa de Leyva - Foto: Google maps

Imágenes después después de las cuatrimotos (2022)

Cuatrimotos en Villa de Leyva - Foto: Google maps

Por su parte, Corpoboyacá dice que ha adelantado algunas gestiones para poner freno a la problemática. La Procuraduría ambiental también tiene la lupa puesta, pero al parecer nadie tiene dientes o no quiere morder la papa caliente en la que se está convirtiendo lo que muchos ven como diversión, pero que termina siendo una tragedia ambiental y social que se oculta en la aparente calma de Villa de Leyva.

Las cuatrimotos antes de la pandemia transitaban por vías terciarias generando múltiples accidentes. Por eso la administración no vio problema en que se movieran en terrenos privados, sin tener en cuenta la afectación al suelo.