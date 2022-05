¿Indirecta de la exnovia de Egan Bernal? “Nada que sea tibio puede ser bueno”

El pedalista Egan Bernal ha estado muy activo en Twitter opinando sobre política, ante la coyuntura electoral del país a poco menos de un mes de la primera vuelta presidencial. Sus publicaciones han despertado toda clase de comentarios a favor y en contra del ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

“En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”, escribió en Twitter hace unos días Egan Bernal.

Anteriormente, el exitoso ciclista colombiano había publicado otro mensaje con tinte político en redes sociales. “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”. De inmediato, cientos de personas le recordaron cuando él pidió plata regalada para sus proyectos deportivos y ahora, en una coyuntura personal diferente para él, ya no le parece tan bueno.

Ante esta serie de trinos, su expareja Xiomara Guerrero publicó un mensaje en Twitter, que de inmediato generó inquietud si era una indirecta para Bernal. “¡Nada que sea tibio puede ser bueno!”, publicó Guerrero.

La publicación despertó los comentarios de muchos cibernautas que asumieron que su mensaje tenía una inclinación política y una indirecta hacia Egan Bernal por sus anteriores comentarios. “¿Es decir, que usted cree que la polarización es lo mejor? ¿Un @ingrodolfohdez o @sergio_fajardo no tienen opción? ¿Ni siquiera viendo que de uno de estos se puede iniciar un verdadero cambio? Eh”, “la palabra “Tibio”, creo que no esta bien usada #FirmeConFajardo #FirmesConFajardo”, fueron algunos de los mensajes que llegaron a la cuenta de Xiomara Guerrero.

Lamento decepcionarlos, pero mi Twit es cero político 🤌🏽

No me gusta entrar en esa polémica!Respeto el pensamiento de cada quien y no veo la necesidad de decir si tienen que ser de un lado u otro.

Finalmente cada uno tira para el lado que más le convenga ✔️ https://t.co/ZtDnNZuNWh — Xiomy Guerrero (@XiomyGuerrero4) May 2, 2022

Posteriormente, ella decidió responder y aclarar la situación con su tuit. “Lamento decepcionarlos, pero mi tuit es cero político ¡No me gusta entrar en esa polémica! Respeto el pensamiento de cada quien y no veo la necesidad de decir si tienen que ser de un lado u otro. Finalmente, cada uno tira para el lado que más le convenga”.

Egan Bernal ha sido tendencia en las redes sociales durante los últimos días debido a una serie de mensajes que compartió en Twitter con respecto a la coyuntura que vive el país, que se prepara para la primera vuelta presidencial.

“Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar a Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división. Necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, indicó el pedalista.

Ante las declaraciones, la actriz Margarita Rosa de Francisco no se quedó callada y le respondió al ciclista zipaquireño, que continúa su proceso de recuperación en el Viejo Continente, el trino sobre el tema de los subsidios.

La reconocida presentadora vallecaucana también aprovechó el momento para mostrar toda la admiración que siente por el pedalista colombiano. Además, no cuestionó sus inclinaciones políticas.

En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio

Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

“No soy economista, pero a Egan [Bernal] le deseo que siga triunfando”, escribió la artista en su cuenta personal de Twitter, donde comparte constantemente sus opiniones sobre la coyuntura nacional.

El corredor del Ineos Team también aseguró que recibió varias críticas por parte de algunos ciudadanos luego de publicar ese tipo de trinos, los cuales descartaron sus opiniones por ser un deportista de alto rendimiento en Colombia.

Esta casa editorial, consciente de lo que significa la coyuntura política que vive el país en medio de las elecciones presidenciales, considera de fundamental importancia que los colombianos tengan acceso a la mejor información posible; por eso, todos los contenidos periodísticos de SEMANA tendrán libre acceso desde el 30 de abril.