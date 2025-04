Insólito error de la Fiscalía habría afectado condena contra presunto abusador de dos menores: quedó libre

Un año después, el Juzgado Promiscuo de ese municipio lo absolvió al considerar que las supuestas acusaciones en su contra fueron desvirtuadas durante el juicio, pues no se puedo comprobar que estuvo a solas con las víctimas y por el hecho de que en los exámenes médicos no hallaron huellas de abuso sexual.

El error

La Sala de Casación Penal del alto tribunal consideró que la Fiscalía, para sustentar la teoría del caso, entrevistó a las víctimas y esos testimonios se convirtieron en las principales pruebas durante el llamamiento a juicio contra Martín Pinzón, pero esas piezas no se descubrieron oportunamente, según la Corte Suprema.

“Esas entrevistas no fueron descubiertas oportunamente, como lo reconoció la delegada de la Fiscalía durante la audiencia preparatoria, al parecer por errores de comunicación al interior de dicha entidad (el caso pasó por varios despachos de la Fiscalía y todo indica que las entrevistas no fueron remitidas a quien finalmente presentó la acusación). Por ello, fueron rechazadas, decisión que no fue objeto de recursos”, dice el fallo.