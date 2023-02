Insólito: hombre intentó sacar un préstamo de 60 millones de pesos utilizando huellas falsas; esta es la historia

Una asombrosa hazaña pretendía hacer un hombre en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, donde usó huellas dactilares falsas para engañar a funcionarios de un banco y pedir un préstamo de 60 millones de pesos.

Sin embargo, los planes de este ciudadano no salieron como esperaba, pues las autoridades de la entidad bancaria se percataron de la situación y de inmediato llamaron a las autoridades, quienes al llegar capturaron al impostor.

El nerviosismo del hombre lo habría delatado. - Foto: Policía Nacional - Montaje SEMANA

De acuerdo con el subintendente Yeimar Aguilar, jefe del Grupo Reacción Bancaria de la capital de Boyacá, dio a conocer que este hombre de 40 años portaba una cédula falsa con la cual se hacía llamar Martín Francisco Rodríguez López.

Con esta cédula pretendía engañar a los funcionarios del banco. - Foto: Policía Nacional

“Lo que llama la atención de este caso es que este ciudadano tenía adherido en sus dedos unas huellas realizadas con látex, perteneciente a la persona que iba a suplantar”, detalló el oficial, quien precisó que esto se logró comprobar gracias a documentos logos de la seccional de investigación criminal.

Ante este hecho, el ciudadano fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de suplantación personal. “Además, este hombre contaba con antecedentes judiciales por los delitos de estafa, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria”, recalcó el subintendente.

El hombre quedó en libertad, pero vinculado al proceso. - Foto: Policía Nacional

Así mismo, la Policía Nacional seguirá trabajando incansablemente con el fin de contrarrestar el accionar delictivo y garantizar la seguridad. “Invitamos a la ciudadanía a que contribuya con la seguridad brindando información oportuna o llamando a los canales oficiales de la institución policial con absoluta reserva”, señalaron las autoridades de este caso.

Falsificación de identidad en Barranquilla

Un profesor de una importante universidad en Barranquilla fue víctima de una nueva modalidad de hurto que parece de no creer. Los delincuentes se ingeniaron la manera de falsificar la identidad del docente profesional en negocios y solicitaron en su cuenta bancaria un préstamo millonario.

La víctima fue identificada como Carlos Rojas y, de acuerdo con su relato, desde hace tiempo no solicitaba créditos ni hacía movimientos grandes en su cuenta. Sorpresa se llevó cuando revisó, como parte de su rutina, su estado en la base de DataCredito y se dio cuenta de la nueva deuda que tenía.

Según dijo Rojas, el crédito fue de 24 millones de pesos. De inmediato se acercó a la entidad bancaria y reclamó, pues él no había solicitado el dinero, y parecía absurdo que falsificaran su identidad entendiendo el procedimiento de firmas, toma de huellas y hasta la foto que debe entregarse para realizar un crédito.

“Hace seis meses que no hago ningún tipo de solicitud a los bancos, sea de cuenta, tarjetas y menos de créditos. Tampoco tengo relación comercial con esa entidad bancaria”, dijo Carlos.

Asimismo, la víctima aseguró que fue hasta la Fiscalía a interponer la denuncia, para que las autoridades inicien su investigación. “Me preocupa que esto que me está pasando le ocurra también a otras personas. 24 millones de pesos no son la gran fortuna, pero deberlos sí y pagarlos más”, dijo Carlos.