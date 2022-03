Insólito: pareja pedía limosna con un bebé falso en Ibagué

Los ibaguereños han demostrado su indignación luego de que se revelara que una pareja esta mendigando con un bebé de mentiras cerca al Éxito de la calle 80 sobre la Avenida Pedro Tafur. El caso, que se conoció públicamente por las denuncias de los ciudadanos, llegó hasta las autoridades, quienes enviaron un mensaje a la ciudadanía.

Al perecer, dos jóvenes oriundos de la misma ciudad se aprovecharon de la solidaridad de los residentes y visitantes de la zona, ya que este lugar es frecuentado por muchos ibaguereños que viven en el norte de la ciudad, para no tener que trasladarse hasta el centro para abastecerse de diferentes elementos.

La pareja simulaba tener un pequeño bebé para conmover más a la población a la hora de pedir limosna en el sector. Sin embargo, las denuncias de los ciudadanos, que afirmaron haberlos visto ubicándose debajo del puente que conecta con la carrera Quinta, que las autoridades llegaron hasta el lugar para intervenir en la escena.

Una unidad de la Policía de Infancia y Adolescencia, en conjunto con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), llegó al lugar con el objetivo de ver en qué circunstancias estaba el menor y de esa forma, comenzar un proceso de restitución de derechos. En el operativo, las autoridades se dieron cuenta que en entre las cobijas solamente tenían a un muñeco, lo que permitió confirmar que la pareja estaba usando un bebé falso para estafar a las personas.

Ya que la mendicidad no es delito, las autoridades no pudieron deterlos. Lo que si hicieron fue advertirlos sobre las malas prácticas que estaban realizando. La policía aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía, pidiendo que no dieran dineros a personas que, posiblemente se estarían aprovechando de los ciudadanos que colaboran con las personas que mendigan en la capital del Tolima.

Discusión entre conductores terminó en balacera en Ibagué

Los residentes de la capital del Tolima vivieron momentos de pánico y angustia, luego de que se desatara una pelea entre dos conductores, uno de una buseta, un motociclista y hasta un hombre que manejaba una camioneta. Al parecer, el hecho habría tenido lugar sobre las 11 de la mañana cuando el bus municipal se le atravesó a la moto, por la Avenida Pedro Tafur detrás de Homecenter.

Según reportan los medios locales, luego de que la buseta cerró al hombre de la motocicleta, comenzó una disputa verbal entre los dos conductores, que la habría comenzado el de la moto; sin embargo, momentos después el del bus continuó su camino y comenzó una persecución en la que participó una camioneta y el conductor de la moto involucrado.

Al parecer, justamente en medio de la huida fue cuando comenzó el pánico para los pasajeros del bus, quienes habrían grabado la escena mientras ambos conductores perseguían el vehículo de servicio público. El motociclista logró detener al bus en medio de la huida y, acto seguido, este hombre junto con el de la camioneta y con machete en mano comenzaron a amenazar al conductor de buseta para que se bajara del carro.

Al no lograr su cometido, uno de los agresores habría disparado un arma de fuego. A la escena comienzan a sumarse varias personas que apoyan al motociclista en contra del conductor de bus y justo cuando el joven que graba el video comienza a explicar lo que sucede, se ve cómo rompen la ventana de atrás del vehículo, misma en la que estaba apoyado el hombre, por lo que se nota cuando este sale corriendo para no salir herido, momento en el que terminan de salir los pasajeros que se encontraban en el bus.