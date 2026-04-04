Fuentes judiciales confirmaron la fuga de la cárcel la Picota de Dago Alberto Martínez, quien estaba detenido en Colombia por su presunta participación en el crimen de una enfermera en Perú.

Nueva fuga en la cárcel La Picota. Inpec investiga. Foto: César Flechas - SEMANA

El sujeto se encontraba recluido en el pabellón 34 del centro penitenciario. Sin embargo, al hacer el conteo de los internos, los guardias notaron la falta de Martínez, encendiendo las alertas de manera inmediata.

De igual manera se iniciaron las investigaciones de rigor para establecer si el detenido contó con ayuda de personal del Inpec para lograr salir del centro penitenciario.

Es de anotar que la cárcel La Picota, una de las consideradas de máxima seguridad del país, ha sido protagonista de vergonzosos episodios de fuga de internos.

Uno de los más escandalosos fue el de alias Matamba, un reconocido narcotraficante y cabecilla de la estructura conocida como La Cordillera.

Matamba, como quedó registrado en varios videos se paseó por la cárcel La Picota haciéndose pasar como guardián del Inpec, logrando pasillos sin que fuera detectado por la seguridad, saliendo por la puerta principal del centro penitenciario.

Afuera en el parqueadero principal un vehículo esperaba a Matamba, logrando trasladarse hasta el Magdalena Medio, en donde luego de una operativo de la Policía murió en medio de un enfrentamiento.

Investigación por fuga de Matamba de la cárcel La Picota se hace agua. Foto: SEMANA

Por la fuga de alias Matamba fueron capturados policías, civiles e integrantes del Inpec, a quienes acusaron por su presunta participación en el operativo de fuga del cabecilla de La Cordillera, estructura que además contaba con negocios criminales con integrantes del Ejército.

En diciembre del 2025 se registró otra vergonzosa fuga en La Picota. Pedro Nieves, condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo. Nieves salió de La Picota luego de utilizar la vieja modalidad del cambiazo.

Nuevos escándalo en La Picota. Foto: león darío peláez-semana / Ministerio de Justicia

Se hizo pasar por la persona que lo estaba visitando y se fugo del centro penal.