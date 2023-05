Investigan si pelea de “niños ricos” ocurrió en las llamadas fiestas clandestinas de Bogotá

- Foto: Archivo Particular

- Foto: Archivo Particular

El pasado fin de semana un encuentro entre estudiantes de prestigiosos colegios en Bogotá escondía una fiesta privada con menores de edad, que más tarde se convirtió en una asonada contra un adolescente que terminó en el suelo, acribillado a patadas por otros menores que se turnaban los golpes.

El caso quedó en un video publicado en redes sociales con un sonido particular de fondo: las risas de otros adolescentes mientras detallaban la agresión de qué fue víctima el estudiante. Las imágenes se viralizaron y las familias de los involucrados, cerraron filas. El caso terminó en una denuncia en la Fiscalía.

“Lo veían golpeado en el piso y seguían pegándole, yo no entiendo este nivel de violencia, porque además son niños que no han tenido privaciones, lo han tenido todo en la vida y golpean a los demás por diversión, sin medir las consecuencias, casi me lo matan”, aseguró la mamá de la víctima en una entrevista con CM&.

El contexto, relatado por la propia víctima, dibujó una escena aterradora donde los adolescentes se convirtieron en criminales que tenían un objetivo claro, atacar, agredir y luego celebrar la golpiza a su rival, otro adolescente, estudiante de bachillerato de un colegio en el norte de la capital del país.

Lo que quedó en video y que celebraron los agresores ahora se convierte en prueba contra los mismos en la investigación que abrió la Fiscalía y que busca identificar a los responsables para llevarlos ante un juez de menores por el delito de lesiones personales agravadas.

En el ente acusador quedó consignada toda la declaración de la víctima, la forma en que terminó sometida por el resto de adolescentes y cómo incluso trataron de perseguirlo cuando intentó huir de la agresión de que era objeto, solo por pertenecer a otro colegio y estar en el lugar equivocado.

Además de identificar a los agresores, la Fiscalía establecerá de qué forma y quién fue responsable de citar a una reunión con menores de edad, donde, al parecer, hubo consumo de licor y sustancias estupefacientes. Ese capítulo podría dejar nuevos detalles de cómo se estarían prestando viviendas para fiestas con menores.

Fiestas clandestinas

En Bogotá, la Policía y la Alcaldía, hacen constantes operativos para identificar los sitios y las personas que cada fin de semana convierten casas de familia en improvisados bares con la entrada a adolescentes a cambio del pago de taquilla ilegal.

En esas fiestas además se convierten en espacios para el consumo de licor, de estupefacientes y toda clase de vicios que se pasean por estos encuentros auspiciados por organizadores que claramente se lucran con la actividad ilegal y la participación de los menores de edad.

Lo que ocurrió con los estudiantes de tres prestigiosos colegios en Bogotá, el pasado fin de semana, podría estar en el marco de estas supuestas fiestas ilegales para menores, este también es un propósito para la Fiscalía, entender la dinámica y atacarla con contundencia.