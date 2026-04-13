IPS fachada, alteración de información y carrusel de contratación: las graves advertencias de la Fiscalía en la Corte

La Fiscalía General de la Nación reveló una serie de irregularidades que hoy ponen en jaque al sistema de salud en Colombia, por las maniobras que se estarían realizando detrás de IPS fachada, alteración de información y un carrusel de contratación que tendría en riesgo el presupuesto para la prestación de ese servicio a los colombianos.

En medio de la audiencia de seguimiento a la sentencia que ordenó reajustar el valor de la UPC en la Corte Constitucional, el fiscal delegado anticorrupción, Jorge Alberto Giraldo, expuso esa serie de inconsistencias frente al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, los representantes más importantes del sector salud y los tres magistrados de la sala de seguimiento a ese fallo.

El ‘shu shu shu’ de Petro: SEMANA revela la radiografía que tiene en jaque a cinco EPS

“Se ha podido identificar, dentro de la experticia del grupo de salud, la constitución de IPS fachada, generando lo que se ha denominado el Carrusel de la Contratación de las EPS, o ese carrusel para acudir ante la aseguradora de los recursos del Sistema General de Aseguraciones de la Salud en la vía de reclamaciones”, reveló Giraldo.

Esta información se conoció justo después de que la procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa, aseguró que el sistema de salud colombiano atraviesa por una grave situación que tiene comprometida la sostenibilidad y el flujo de recursos para atender a los colombianos.

El fiscal Giraldo también expuso que “se pudo identificar alteración de información clínica para acceder a estas reclamaciones por servicios que no están contemplados en los planes de beneficio, o alteración contable para la adquisición de contratos sin contar con una infraestructura financiera para poder ejercer la prestación del servicio”.

Lo grave del asunto es que existiría una especie de manipulación de información clínica para acceder a recursos de patologías que no están contemplados dentro del plan de beneficios. Eso estaría causando otro hueco en los recursos destinados para el servicio de salud en Colombia.

El fiscal anticorrupción también reveló que se han realizado “inversiones con recursos de la salud que no tienen conexión con la prestación del servicio de salud, y alteración de información contable para evitar intervenciones, sanciones, o para mantener esos márgenes de solvencia para evitar que salgan del sistema general de seguridad social en salud”.

Esa información se conoce días después de que la Procuraduría expuso que las EPS intervenidas por el Gobierno Petro atraviesan por un “deterioro progresivo” que se ha impulsado desde que llegaron los agentes designados para esa tarea.