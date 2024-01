“Irrespetuoso e indolente”: Amcham Colombia rechaza propuesta de minSalud sobre nueva tributaria para costear reforma a la salud

El polémico proyecto de la reforma a la salud sigue generando reacciones de diferentes sectores que, en medio de las duras declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que nuevamente se fue contra los empresarios, piden que las discusiones en torno a esta iniciativa se realicen en un tono conciliador y no bajo el marco del irrespeto, como fue calificada la intervención del jefe de esa cartera.

Ante esto, esa organización emitió un comunicado en el que además de pedir “seriedad, respeto y apertura”, dejaba claro que el debate que se está dando para encontrar salidas no es “entre enemigos”. De igual forma, le aclaran al ministro de Salud que los trabajadores en Colombia hacen sus aportes dependiendo de los ingresos que perciben, buscando así desvirtuar el afán de Jaramillo por impulsar la creación de nuevos impuestos a los trabajadores y empresarios.

“El cantinflesco Minsalud no sabe cuánto cuesta su reforma, pero pide más impuestos para pagarla”: llueven críticas a Guillermo Alfonso Jaramillo por proponer nueva reforma tributaria

“Hoy los aportes de los trabajadores y empresas se hacen proporcionalmente a los ingresos de cada persona. Hoy quien más gana, más paga. (…) La discusión de la reforma a la salud requiere seriedad, respeto y apertura. No es una discusión entre enemigos”, señalaron desde Amcham Colombia.

¿Qué fue lo qué dijo el ministro de Salud?

Lo hace en un momento difícil para el Gobierno, porque los colombianos y la oposición tienen claro que la iniciativa del presidente Gustavo Petro no tiene garantizada su inversión a largo plazo. Y ni siquiera se conoce un informe fiscal y financiero profundo por parte del Ministerio de Hacienda .

“Después de mucho tiempo e idas y vueltas, quienes envejecemos por supuesto que vamos a necesitar más recursos. Listo, vamos a necesitar más recursos. Entonces no nos jodan a nosotros y más bien ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria en donde en vez de que tengamos… como hizo (Andrés) Pastrana, que hizo una reforma. Nos metió el 2, después el 4 para pagarles a los bancos, porque se habían quebrado. Después llegó el doctor (Álvaro) Uribe y nos clavó con el impuesto a la guerra ”, dijo Jaramillo desde Bucaramanga, refiriéndose a las EPS, con quienes tiene un distanciamiento evidente.

Y siguió: “Entonces si falta la plata, si Gestarsalud, ahí está la doctora, [dice que] no hay dinero, y Andi dice que no hay dinero, y Bruce Mac Master [dice que] no alcanza la plata, ¿qué hay que darle más a las EPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar; a ver, entonces, hacemos la reforma”, agregó.