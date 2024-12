El mandatario apostó por cambiar tres ministerios y dio un primer paso para abrir su Gobierno a los partidos, puerta que no había querido usar desde que se posesionó hace 18 meses. Muchos se preguntan si este primer viraje le funcionará para ganar el oxígeno que necesita en su segundo tiempo y si logrará manejar a su favor el Congreso.

Por fin el presidente Iván Duque movió las fichas del tablero. Nadie recuerda en la historia reciente que un mandatario haya tardado cinco meses en hacer un relevo ministerial, algo habitual para salir de las crisis y que, en muchas ocasiones, realizan de un día para otro. Con Duque los tiempos son a otro ritmo y, al final, el revolcón en la Casa de Nariño no resultó tan fuerte como muchos esperaban, al menos hasta ahora.

En todo caso, la entrada de un alfil del exvicepresidente al Gobierno Duque no garantiza automáticamente que la bancada de Cambio Radical quede alineada en las plenarias de Senado y Cámara. Ruiz Gómez, exviceministro de Salud de Alejandro Gaviria en el Gobierno Santos y con un máster en Salud Pública de Harvard School of Public Health, representa más a Vargas Lleras como persona que a una colectividad con muchos matices e intereses. “Lo de siempre: cuando el ministro viene de Vargas Lleras y no de la bancada, los congresistas se quedan con el pecado y sin el género”, aseguró un representante.