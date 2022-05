Iván Duque sobre los derechos humanos como deber moral

Este martes, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió al deber moral que tienen las personas para cumplir los derechos humanos.

“Quiero dejar un mensaje de fondo, y tiene que ver con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y la necesidad de que la protección de los mismos no esté encasillada en ribetes ideológicos o lo que es aún más grave, politizada. Porque defender los derechos humanos no es de izquierda ni de derecha ni de centro, es un deber moral y un imperativo categórico de la sociedad”, comenzó el jefe de Estado”.

“Y adicionalmente, la forma en la que se deben defender los derechos humanos está siempre enmarcada bajo los criterios de la verdad, de lo que los griegos llamaban el veritas y en hechos incontrovertibles, porque una de las grandes falencias que ha tenido el mundo en el debate de los DD. HH. es que terminan siendo invocados para unas causas y para otras no”, explicó.

“Terminan siendo utilizados para algunas políticas y para otras no. Inclusive en un país como el nuestro, es a veces curioso que cuando hay violaciones de los DD. HH. por parte de algunos actores armados que han tratado de justificar su violencia con ribetes ideológicos, se han tenido condescendencias y contemplaciones”, contó Duque.

“O se trata de hacer diferenciaciones entre quien usa un ribete ideológico con un arma y quien no lo hace, aunque cometen el mismo crimen, lo que no deja de ser profundamente absurdo e inexplicable. Pero también cuando en el análisis de la política de los derechos humanos se dejan por fuera otras políticas, se está segregando de qué para algunos son DD. HH. y qué no es para otros, y eso también hace daño para la construcción del veritas”, puntualizó.

La defensa irrestricta y la protección de los Derechos Humanos es un deber moral y un imperativo categórico de la sociedad. Una de las grandes falencias que ha tenido el mundo en el debate de los DDHH es que terminan siendo invocados para unas causas y para otras no. pic.twitter.com/urzm8aLHcX — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 17, 2022

Iván Duque descartó compra del avión presidencial ecuatoriano

El mandatario Iván Duque le salió al paso a la polémica sobre la supuesta compra que iba a realizar su gobierno del avión presidencial de Ecuador. Aseguró que no se va a adquirir la aeronave que estaría avaluada en más de ocho millones de dólares.

El mandatario colombiano, al ser cuestionado por la información que estaría saliendo del país vecino, manifestó que será el próximo presidente el que tome la decisión sobre la adquisición de aviones.

“Colombia ha tenido conversaciones con Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto, no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno”.

Quiero ser preciso y ratificar que el proceso de venta del avión Legacy EMB 135-BJ se encuentra a cargo de @inmobiliar, quien informará los detalles de la transacción cuando esta concluya. https://t.co/pOjUBqO5z2 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2022

Y agregó el jefe de Estado en su declaración: “Es una decisión que queremos dejar allanados los estudios y las opciones y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión”.

“Dicho eso, es absolutamente claro que aviones que tienen más de 40 años para ese tipo de servicios representan un riesgo y ese riesgo se hace inminente a partir del año 2023, me parece preciso dejar los estudios y los análisis y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión”, recalcó.

No obstante, habló del riesgo que tienen algunos aviones de la flota colombiana de la Fuerza Aérea: “El país tiene aviones que ya son aviones muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto, seguir operando más allá del tiempo prudente los aviones es exponer a personas que viajen en ellos a una tragedia”.