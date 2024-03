John Poulos, presunto feminicida de Valentina Trespalacios, quería llegar a Turquía tras asesinar a la DJ

Poulos verificó y Valentina no tenía pulso, estaba muerta, según el norteamericano, con un lazo o cuerda en el cuello, el elemento que la dejó sin aire. El cuerpo lo metió en la maleta y le tapó la cabeza, la única parte del cuerpo que quedó por fuera. El mismo Poulos reconoció que lo hizo para ocultar la evidencias de las cámaras de seguridad del edificio, es decir, era consciente de su fachada.

“Mi mensaje a su familia es que me siento completamente horrible por lo que pasó, desearía que no hubiera pasado, de hecho, desearía poder cambiar de lugar con Valentina, que yo estuviera muerto y ella viva; no pienso ni siento nada malo de su familia ni de nadie en Colombia”, dijo Poulos en una entrevista con SEMANA.