Juan Carlos Losada anunció su apoyo a Petro y afirmó que Rodolfo busca acercarse al Partido Liberal

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, pidió la palabra en plenaria para hacer una denuncia en contra de su colectividad. Según el parlamentario, la dirección convocó a una reunión de bancada de la Cámara de Representantes a la que cinco congresistas no fueron invitados.

“Entre ellos dos actuales representantes, como lo somos el doctor Andrés Calle y quien les habla. Esa bancada fue convocada por la dirección nacional liberal para discutir el destino político del Partido Liberal de cara a segunda vuelta”, detalló.

Según Losada, no fueron invitados quienes no concuerdan con la decisión tomada por el partido, la cual habría sido el apoyo a Rodolfo Hernández.

“Cuentan quienes estuvieron en esa bancada que la dirección del Partido Liberal y varios de sus miembros no solamente han hablado telefónicamente con el doctor Rodolfo Hernández, sino que se han reunido con él, como aparentemente lo han hecho otras grandes insignias de otros partidos”, aseguró.

Losada señaló que las supuestas reuniones de Hernández son “hipocresía”. Estos encuentros, de acuerdo con el representante, son “a oscuras y por debajo de las mesas con los políticos más tradicionales de Colombia”.

No puedo apoyar a un candidato que amenaza las instituciones y despotrica de las leyes, las mujeres, las minorías, los vulnerables y el medio ambiente.



Apoyaré a @petrogustavo y a @FranciaMarquezM porque en esta coyuntura es la opción más responsable y menos riesgosa. pic.twitter.com/ElmoI2dkDf — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) June 8, 2022

“Luego sale a mentirle a la ciudadanía. Más doloroso para mí, como miembro del Partido Liberal, es que en un partido, cuya filosofía es y siempre tendrá que ser aceptar la diferencia y la disidencia, a quienes no estamos de acuerdo con esas decisiones nos veten y nos impidan expresar nuestras ideas”, dijo.

También criticó a Hernández por varias de sus declaraciones. Entre ellas, la propuesta de fusionar el Ministerio de Medio Ambiente y el de Cultura. También rechazó sus “ambigüedades” frente al fracking y su supuesto machismo.

“Por eso hoy tengo que decir en esta plenaria, porque al interior de nuestro partido nos han cerrado la posibilidad de la expresión pública, que hoy el Partido Liberal entró de manera oficial a la campaña de Rodolfo Hernández y reto aquí a ese candidato a que me contradiga”, aseveró.

“Que salga a decir que no ha tenido ningún contacto con el Partido Liberal, que salga a decir que no ha hablado con el presidente César Gaviria y que salga a decir que no ha hablado con los senadores del Partido Liberal. Quiero verlo”, agregó.

Aprovechó para anunciar su voto por Gustavo Petro “porque las luchas ambientales que he llevado aquí durante cuatro años no pueden ser motivo de risa y de burla del señor Hernández”.

Dijo que tomó la decisión por el programa ambiental de Petro y aseguró que es el “voto responsable” en esta contienda: “La única forma de salvar al Estado colombiano de la anarquía en la que la pretende sumir la extrema derecha que está hoy, como partidos tradicionales, todos unidos. Ahora sí, en la más grande gavilla que denunciaba Rodolfo Hernández”.

Víctor Ortiz, vocero del Partido Liberal en la Cámara, respondió a lo dicho por Losada desmintiendo la adhesión de la colectividad a la campaña de Rodolfo Hernández.

“Lo que acaba de afirmar el representante Losada lo hace a título personal. (...) Las afirmaciones que hace el representante no le constan al Partido Liberal ni a los militantes. Me entristece que lo haga en este escenario”, dijo, pidiendo respeto por César Gaviria, líder de la colectividad, y los demás miembros del partido.

Hasta el momento, la colectividad no ha dado a conocer una comunicación confirmando un apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial.