Juan Diego Alvira admite vainazos en su contra por opiniones sobre Petro: no lo bajan de “izquierdista”

Juan Diego Alvira, director general de la unidad de video de SEMANA, salió este viernes 11 de noviembre a las calles de Bogotá y habló con los ciudadanos sobre los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro, quien se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

“No me ha gustado, me ha parecido malo porque nos está dando duro con la economía. La comida está cara, nos está dando duro a los pobres. Se está notando mucho en los transportes. Si nos ponemos en el lugar de todos, estamos muy mal actualmente. La plata no alcanza”, manifestó una trabajadora.

Además, el reconocido periodista mostró al aire varias de las opiniones que recibió a través de las redes sociales de este medio con respecto al trabajo que ha hecho el jefe de Estado. Sin embargo, algunos mensajes iban dirigidos directamente hacia el tolimense.

El presentador aprovechó el momento para manifestar que en las diferentes plataformas digitales existe todo tipo de comentarios y admitió que le han enviado muchos vainazos, señalando que lo han tildado de “acomodado”.

“Juan Alvira siempre ha demostrado ser de izquierda, ojalá pudieran poner a alguien más imparcial”, fue uno de los mensajes que le escribió una internauta al comunicador de SEMANA, quien lo tomó con buen humor.

Adicionalmente, Alvira precisó: “Esta es la otra mirada de la gente. A mí me han dicho de todo, que soy de derecha, de izquierda y de centro [risas]. En las redes sociales hay de todo y tratamos de mostrar todas las opiniones, así sean críticas. Estamos tratando de escuchar todos los puntos de vista”.

Con respecto al gobierno del presidente Petro, el presentador señaló en la transmisión que no todo es culpa del mandatario cordobés y que muchas problemáticas que vive el país en la actualidad vienen desde antes, por lo que el análisis debe ser más profundo.

Vale mencionar que en la última encuesta de Invamer, conocida este viernes 11 de noviembre y realizada para Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, el presidente tiene una aprobación del 49,7 % y una desaprobación del 42,7 %.

De acuerdo con las cifras presentadas en el sondeo, la zona donde mayor favorabilidad existe a la labor del jefe de Estado es la norte, es decir, en la mayoría del Caribe, en la que alcanza 60,4 % a favor y 31,4 % de desaprobación.

En el caso de Bogotá, donde el cordobés fue alcalde, la aprobación está en 55,6 % y la desaprobación en 39,9 %, mientras que en la región centro-oriental, de donde es oriundo Rodolfo Hernández, el líder del Pacto Histórico cuenta con el 36,6 % de aprobación y el 55,8 % de desaprobación.

Igualmente, el 53,6 % de los entrevistados dijo estar en desacuerdo con que se quiten los días sin IVA y el 40,8 % manifestó estar de acuerdo con que no se siga explorando petróleo y gas en el país, el cual es uno de los puntos más polémicos de la actual administración.