Juan José Lafaurie anunció su apoyo a la candidatura de David Barguil

El joven abogado, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del ganadero José Félix Lafaurie, es miembro de la colectividad y recibió el carné de militancia el pasado mes de agosto.

El apoyo oficial se demostró con un video del candidato y de Lafaurie dándose la mano de forma fraterna. “Mi hermano, gracias por acompañarme a dar esta lucha por Colombia”, expresó Barguil.

“Muchas gracias por recibirme. Me siento en casa, soy provida, soy conservador y vamos de frente y sin miedo”, respondió el abogado. “Con toda”, dijo Barguil al final del video.

Gracias @LafaurieCabal por unirte a esta causa, sentirte orgulloso de ser conservador y defender la vida. A partir de ahora nos ayudarás a impulsar el referendo por la vida para tumbar el fallo de la Corte que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. pic.twitter.com/iAiuLp0IR5 — David Barguil (@davidbarguil) March 8, 2022

En Twitter, Barguil expresó agradecimiento y lo vinculó en su lucha por echar para atrás la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto. “Gracias Juan José Lafaurie por unirte a esta causa, sentirte orgulloso de ser conservador y defender la vida. A partir de ahora nos ayudarás a impulsar el referendo por la vida para tumbar el fallo de la Corte que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación”, adelantó el candidato en redes.

Lafaurie, tal como su madre, viene incentivando el voto uribista en las consultas desde hace varias semanas. Desde que Cabal perdió contra Óscar Iván Zuluaga en la encuesta interna del Centro Democrático, ese sector del partido no le ha hecho frente a la promesa de apoyar al vencedor de ese proceso.

Por esto, la estrategia de María Fernanda Cabal, de quien se espera una buena votación al Senado para el uribismo, se centra en el Equipo por Colombia para las elecciones a la Presidencia.

Comenzó dejando claro que votará en las consultas y ahora le llueven propuestas de los demás candidatos de la derecha.

“Yo insisto en que uno no puede jugar con el futuro de un país por cálculos que están dejando de lado ese peligro mayor. (...) Si nosotros no motivamos a las bases a votar, va a haber un cambio de percepción en la ciudadanía en que ellos son más cuando no es cierto. Esa es mi inquietud”, indicó la senadora.

Otro asunto protagonizado por la senadora que no generó mayor confusión pero sí bastante malestar fue la confesión que le hizo a SEMANA que recibió ofertas de David Barguil y Alejandro Char para que sea su vicepresidenta.

Char, en un encuentro en Bogotá, le pidió su apoyo y esta interacción quedó grabada en video. Barguil, por su parte, hizo una propuesta menos pública. Con esta adhesión, se sospecha que la balanza puede estar inclinada hacia quien representa al Partido Conservador.

Sin embargo, el tema es más profundo. Existe la falta por doble militancia, que no le permite presentarse a una elección por un partido distinto sin haber renunciado a su curul, 12 meses antes del primer día de las inscripciones. Esto complicaría este posible movimiento de Cabal, en medio del rechazo a la candidatura del Centro Democrático y sus problemas al interior de dicha colectividad.

Lo que sí es claro es que no desistirá de su fin último. Anunció en este medio que será candidata presidencial dentro de cuatro años y que no va a dejar de trabajar ni un solo día por ese proyecto.

“Sí, no voy a dejar ni un solo día de trabajar por lo que puede hacer por Colombia y mi dolor con este gobierno es que dejó de hacer cosas que podía hacer. Este es un país parcelado, detrás de cada ley hay un dueño, el día que se rompan los monopolios el país crecerá”, dijo.