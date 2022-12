Juanita Gómez cuestiona la falta de detalles sobre la libertad para jóvenes de la primera línea: “¿Los condenados también entran en esa colada?”

Uno de los temas alrededor de los cuales ha girado el debate público la primera semana de diciembre es la liberación de los jóvenes de la primera línea detenidos durante las manifestaciones del paro nacional de 2021. El presidente Gustavo Petro afirmó que la expectativa es que estén con sus familias antes del 24 de diciembre y el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que dejarlos en libertad no implica indulto y tampoco amnistía.

Debido a la polémica que está suscitando este tema en algunos sectores políticos, Juanita Gómez explicó en SEMANA de qué se trata y las dudas que hay en torno a ello.

“Regalo de Navidad para la primera línea, eso fue lo que anunció el presidente Gustavo Petro para dejar en libertad a más de 250 jóvenes señalados por presunto terrorismo, tortura y daños a la infraestructura en las protestas de 2021″, comentó Juanita Gómez.

Pese a la posibilidad de que queden en libertad siendo gestores de paz, como al parecer lo permite la ley de orden público firmada semanas atrás, quienes están señalados de delinquir durante las manifestaciones sociales seguirán vinculados a los procesos judiciales; así lo manifestó el minInterior y lo explicó Juanita Gómez. El Gobierno nacional estaría trabajando en el decreto para darlo a conocer en los próximos días.

“Si salen, se convierten en gestores de paz, y dice el ministro del Interior, Alfonso Prada, que no es un perdón judicial porque los procesos se mantienen abiertos; todo esto ocurriría vía decreto. Pero en este instante no es claro si esa figura de gestores de paz aplica solo para los investigados o si los condenados también entran en esa colada”, comentó Juanita Gómez.

Una de las dudas está puesta en alias 19, uno de los líderes de la primera línea de Portal Américas, condenado en noviembre.

“Fue condenado a 14 años de prisión por tortura. Fue vencido en juicio y se demostró su participación en todos estos hechos delictivos, y entonces, ¿qué?, ¿esas pruebas qué?, ¿los demás condenados qué?”, se preguntó Juanita Gómez, al igual que algunos ciudadanos.

La periodista, de hecho, trajo a colación el caso de alias Violeta, señalada del atentado del ELN contra el centro comercial Andino el 17 de junio de 2017, en el que murieron 3 personas. La insurgente fue dejada en libertad y es parte de la mesa de negociación de esta guerrilla y el Gobierno nacional en Caracas.

“Algo así como la excarcelación de alias Violeta, del ELN, a quien llamaron gestora de paz, señalada de participar en el atentado al centro comercial Andino. Es un mensaje muy equivocado porque se está poniendo por encima una decisión política sobre la justicia”, comentó Juanita Gómez.

Lo esperado es que los próximos días el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se vean para analizar esta propuesta. El encuentro estaba pactado para este 5 de diciembre, pero quien encabeza el ente acusador e investigador se enfermó.

¿Qué dice Alfonso Prada?

Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de convertir a miembros de la primera línea en gestores de paz, su ministro del Interior, Alfonso Prada, salió a entregar los detalles de esa propuesta de Gobierno. Lo primero que advirtió Prada es que no se trata de amnistías e indultos, es una “figura transitoria” autorizada por la ley en el marco de la paz total.

“Quiero dejar muy claro que esto no es un proceso de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos de quienes han sido judicializados en medio de la protesta continuarán en mano de los jueces hasta su terminación, no hay amnistía, no hay indulto, no hay perdón judicial, lo que se trata es de utilizar una figura transitoria que nos permita contar con líderes juveniles que son reconocidos y que tienen la posibilidad de contribuir a la paz total y a la seguridad humana”, sostuvo.

Además, agregó: “Como política pública de Gobierno consagrada además en la Ley de paz total, en ese escenario aquellos que consideremos o que considere el presidente de la República tienen la opción de contribuir a lograr la paz total y la convivencia ciudadana, van a ser designados como voceros de paz o como gestores de paz…”.