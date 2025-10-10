Juez tomó drástica decisión contra Óscar Gómez, procesado por empujar desde un noveno piso a su novia, la periodista Laura Blanco

Por considerarla “necesaria y proporcional”, el juez 54 de conocimiento de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de Óscar Santiago Gómez Leal, procesado por causarle la muerte a su novia, la periodista Laura Camila Blanco, tras empujarla desde un noveno piso.

En la decisión de segunda instancia, el juez determinó que la medida es justificada para proteger a la sociedad y evitar que el procesado se fugue, situación que afectaría la administración de justicia y el desarrollo del proceso penal.

Igualmente, tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, materia de investigación. Así como el monto de la sentencia, si es hallado culpable, que se aproxima a los 60 años de cárcel sin beneficio alguno, pues así lo establece la ley.

A finales de agosto pasado, Gómez Leal fue capturado por las autoridades tras ser el principal sospechoso de la muerte de su pareja sentimental. Durante la imputación de cargos, el fiscal del caso aseguró que la relación estuvo marcada por constantes hechos de violencia física y verbal por parte del procesado hacia la periodista.

En la noche del 27 de julio pasado, en medio de una discusión —como señalan varias pruebas técnicas—, el joven agredió verbalmente a su novia. Después, la atacó físicamente, causándole una asfixia y, posteriormente, la lanzó desde el noveno piso de un edificio ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá.

Las pruebas recolectadas revelaron la espiral de violencia que ejercía Gómez Lara contra de su pareja sentimental. Varios testigos aseguraron que los actos de humillación, crítica y burla eran constantes, así como la violencia física.

El hombre fue enviado a prisión mientras que avanza el proceso en su contra. | Foto: Foto 1: Fiscalía General de la Nación / Foto 2: Cuenta de Facebook de Laura Camila Blanco

“En múltiples ocasiones, usted llamó a la víctima prostituta, la reprendió por sus comportamientos como mujer, la llamó gorda, la celó, le revisó el celular y la dejó con la intención de degradarla en su dignidad humana”, explicó el fiscal de la Unidad de Vida durante la imputación de cargos.

“En el marco del continuum de violencia, ejerció sobre la víctima actos de opresión consistentes en cuestionarla delante de sus familiares por su vestimenta, al punto de catalogarla de prostituta y agredirla físicamente”, añadió el delegado del ente investigador.

Por esto, le imputó el delito de feminicidio agravado, considerando que la violencia se ejerció por el hecho de ser mujer y creer que estaba en estado de vulnerabilidad.

“Estas conductas constituyeron actos de discriminación de género, toda vez que apuntaban a dejar a Laura Camila por su forma de vida como mujer y su estatus en la sociedad, contexto en el cual se produjo posteriormente su feminicidio”, enfatizó el fiscal en la mencionada imputación.

“Con todo ello, usted vulneró el bien jurídico, la vida e integridad personal sin tener ninguna justificación al respecto y pudiendo actuar de manera distinta. Esto en un marco contextual de discriminación a la mujer”, explicó el representante de la Fiscalía.