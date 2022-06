“La campaña de difamación contra Rodolfo está construida sobre mentiras”: Gabinete de Alcaldía del candidato presidencial

A través de un comunicado de prensa, los funcionarios que hicieron parte del Gabinete de la Alcaldía de Rodolfo Hernández en Bucaramanga enviaron un “mensaje a Colombia” con relación a, según ellos, la campaña masiva de difamación contra el candidato presidencial.

En la notificación, el Gabinete señala tres consideraciones en las que se refieren a Hernández sobre su experiencia laboral y el trabajo que ha desarrollado como autoridad.

En primer lugar, mencionan que “Rodolfo Hernández es un demócrata que respeta las instituciones: en Bucaramanga, Hernández reivindicó las instituciones públicas, las reconstruyó con sentido ético tras encontrarlas sumidas en una profunda crisis moral y administrativa. Recuperó la confianza de los ciudadanos en lo público”.

Respecto a este punto, agregan que el ingeniero, como es conocido el candidato, derrotó el sistema clientelista, a través de la transparencia y la meritocracia en las decisiones de su administración.

La segunda consideración menciona que Hernández empodera a las mujeres en su Gobierno, pues les ha delegado diferentes responsabilidades.

“La educación, la infraestructura, la salud, la seguridad, la hacienda pública, el transporte público, la gestión jurídica, la gestión administrativa, la gestión del agua y la cooperación internacional, fueron áreas dirigidas por mujeres por decisión de Hernández durante casi todo el Gobierno”, se lee en el documento.

Según los firmantes de la carta, el candidato por el puesto de la Casa de Nariño, durante su administración en Bucaramanga priorizó políticas transversales de género y puso al frente a una líder importante de Santander, reconocida por la lucha de los derechos de la mujer, Isabel Ortiz.

Y la tercera consideración se refiere a que “el ingeniero” prioriza la inversión social. El documento señala que en Bucaramanga, el candidato enfocó su gobierno en las comunidades más vulnerables y las necesidades sociales con mayor trascendencia. “Tras múltiples periodos de gobiernos en los que prevalecieron las inversiones en infraestructura vial para vehículos particulares, su gobierno priorizó la inversión en programas e infraestructuras sociales”.

El “Mensaje a Colombia del Gabinete de la Alcaldía de Rodolfo Hernández”, como es titulado el comunicado, reitera que: “La campaña de difamación contra Rodolfo Hernández está construida sobre mentiras. El legado de transformación política y social del gobierno de Hernández está soportado en hechos verificables”.

El texto finaliza haciendo una reflexión sobre las elecciones de la carrera presidencial y expresa el objetivo principal de las palabras mencionadas en todo el comunicado. “Los colombianos merecen tomar la decisión democrática que consideren con información certera. Esperamos que nuestro testimonio contribuya a ese propósito”.

Rodolfo Hernández y la mujer

El ingeniero se ha hecho viral en varias ocasiones por sus declaraciones sobre la mujer y su papel en la sociedad. Algunos lo han categorizado como machista y misógino.

Una de las razones por la cual algunos usuarios y movimientos feministas le atribuyen este calificativo se debe a una respuesta que dio en entrevista a la emisora Bésame en Bucaramanga. Quien dirigía el programa le dijo a Hernández: Por ahí me contaron que la mujer ha sido importante en su vida personal y en su vida política; muchas de su gabinete en la Alcaldía de Bucaramanga eran mujeres. ¿Usted cree en la labor de la mujer, en la dirección, gobernando, dirigiendo cosas de alguna manera?”.

El ingeniero no se lo pensó tanto y contestó rotundamente que “no”. Continuó diciendo: “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”. Sin embargo, fue sacado de contexto y en el video completo se puede apreciar que Hernández se refería a la posición de su esposa si él llegaba a la Presidencia.

En entrevista con SEMANA, el candidato se refirió a los comentarios sobre sus actitudes machistas. “Les quiero decir: no paren bolas, miren lo que hice en la Alcaldía de Bucaramanga. De tres cargos directivos, dos eran mujeres. Eso es contundente, es un hecho real. Las mujeres son más trabajadoras, más concentradas, tienen más reservas morales, más de todo, eficientes y eficaces. Eso es lo que digo. Ahora me sacaron de contexto. Ese no es Petro. Son esos vergajos que tiene al lado que le dicen ‘dígale esto o aquello para desvirtuar su opinión’. Lo que pasa es que estos politiqueros quieren desprestigiarme con cosas que las sacan de contexto”, dijo el candidato sobre a las mujeres y sobre esa situación puntual.