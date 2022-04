La ‘cláusula Fico’: Bolívar culpa al candidato por el miedo de la inversión extranjera

“Acabo de hacer mi primer negocio en Miami con la cláusula Fico”, fueron las palabras de un tuit que compartió el senador de la Colombia Humana Gustavo Bolívar.

El pasado 11 de abril, el senador Gustavo Bolívar compartió un tuit en el que acusa al uribismo de ser el causante de la guerra y la “poca inversión” que el país recibe, producto de la violencia. En el programa Hoy por hoy de Caracol Radio comentó que viajó a Miami, Estados Unidos, a buscar inversionistas porque está haciendo un parque y no lo ha podido terminar desde hace tres o cuatro años, tras su ingreso a la política.

“Mientras que en Colombia siga la inseguridad, ellos no pueden invertir. Uno de ellos que reside hace 25 años me dijo que, si ganaba ‘Fico’, ellos no invertirán. El partido de gobierno le apuesta a otras situaciones, no le apunta a la paz sino a la guerra”, afirmó Bolívar.

Además, Bolívar comentó en su cuenta de Twitter que “Colombia es un mercado de 51 millones de personas. Cientos de empresas extranjeras están listas a invertir cuando tengamos paz”, haciendo alusión a que el actual gobierno es generador de violencia.

Colombia es un Mercado de 51 millones de personas. Cientos de empresas extranjeras están listas a invertir cuando tengamos paz. A muchos empresarios extranjeros les da miedo venir a Colombia. Con paz quintuplicamos turismo e inversión.

El uribismo es guerra.

El uribismo es guerra. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 12, 2022

Para el senador de la Colombia Humana, la paz se alcanzaría logrando un consenso pacífico con el grupo terrorista ELN, llevándolo a un proceso de paz. “Ellos ven las intenciones del discurso. Por ejemplo, con Petro se haría una política de sometimiento con el ELN, ya solamente ese anuncio puede darle tranquilidad a muchos empresarios”.

Agregó también que “en dos o tres años puede darse un proceso de paz serio, que consolide y sobre todo para que los combatientes no se vayan a las disidencias de las Farc”. Reiteró que “el tema de la paz hay que tomarlo en serio”.

El miedo que expresan los inversionistas extranjeros para invertir en el país es culpa de la guerra que, según él, ocasionado por el uribismo, conflicto que continuará si el candidato a la presidencia de la República Fico Gutiérrez es electo, según el senador de Colombia Humana.

Para el senador, el causante de la guerra en el país es el uribismo y no los grupos armados y terroristas que han azotado por años a los colombianos y aún lo hacen, acusación que lleva a cabo debido a la oposición que el actual partido de gobierno muestra sobre un proceso de paz con el ELN, a pesar de que el candidato a la presidencia de la República Fico Gutiérrez haya votado ‘Sí’ en el plebiscito de 2016, candidato al que el senador señala de ser “la carta a jugar” del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La ‘cláusula Fico’ puede ser una “jugadita” que el senador se inventó para frenar el avance, la popularidad y la relevancia con la que actualmente cuenta la ‘cláusula Petro’, debido a que algunos colombianos tienen miedo de que sus propiedades y pertenencias sean “expropiadas” en caso de que el candidato presidencial, Gustavo Petro llegue al cargo.

Esta acción tomada por algunos ciudadanos tanto colombianos como extranjeros es producto de la cercanía que el candidato por el Pacto Histórico tuvo con el gobierno de Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, denominado como “socialismo del siglo XXI”.