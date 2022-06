La comparación de Juan Carlos Echeverry a Petro que involucra al mundo de Harry Potter

Juan Carlos Echeverry ha sido uno de los grandes opositores de Gustavo Petro en esta contienda electoral. Tanto en los debates, como en redes sociales, ha señalado al líder del Pacto Histórico de no ser la mejor opción para gobernar Colombia.

En esta ocasión, incluso, lo apodó con un famoso nombre que nació en los libros de Harry Potter. “No hay duda: Bob el Constructor mejor que Voldemort”, se lee en la publicación que hizo Echeverry en su perfil oficial de Twitter, refiriéndose a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, respectivamente.

No hay duda: Bob el Constructor mejor que Voldemort — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) June 2, 2022

En días pasados hizo algo similar desde esta red social. “No hay duda: constructor, mejor que destructor”, “no hay duda: ingeniero sobrio, mejor que senador borracho”, fueron algunos de los otros mensajes publicados por el exministro de Hacienda.

Echeverry había sido candidato a la presidencia en la consulta presidencial del Equipo por Colombia, pero decidió abandonar dicha carrera. Dijo que dejó el “ego de lado” para reconocer que en el camino a la Casa de Nariño se necesita mayor reconocimiento nacional. “Consolidar un liderazgo toma tiempo y Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado para que nos aleje de las amenazas que acechan al país”, indicó Echeverry a través de su cuenta en Twitter.

En Vicky en Semana, Echeverry reveló los motivos por los que decidió renunciar a su aspiración. Manifestó que definitivamente su reconocimiento y números no le alcanzaban. “No me alcanza. El tamaño de los cañones no da para esta guerra”, dijo el exministro.

Señaló en esa ocasión que durante todo el tiempo que estuvo como candidato a la Presidencia aprendió grandes cosas. Recalcó que el reconocimiento que tenía en ese entonces entre los ciudadanos era del 40 % y que en esos momentos no estaba dispuesto a competir con aspirantes que llegaban al 85 % y 90 %.

“Lograr subir ahí para que los colombianos optaran por mí se ve muy de para arriba, entonces el tiempo no da; dos meses no me dan y pues es una decisión de realismo, hay grandes damnificados (...) Yo aburrido no estoy, yo estaba en tierra de derecha, pero es que son decisiones muy complicadas. Hay como un triángulo, que es entre popularidad y las encuestas, y no nos estaban ayudando”, indicó Echeverry en Vicky en Semana.

Manifestó, en aquella ocasión, que el haber perdido el apoyo del Partido Conservador en medio de su proceso de aspirar a la Presidencia era algo que tampoco le favorecía para alcanzar su objetivo. No obstante, advirtió que su coalición Equipo por Colombia pondrá el próximo presidente del país.

“Yo veía posibilidades desde el principio, sobre todo si hubiera tenido al Partido Conservador estaríamos con una opción muy buena de llegar a la Presidencia, pero sin el Partido Conservador y uno solo a puro pulmón, pues yo agradezco las 900.050 firmas, me habilitó para ser candidato, pero obviamente esto es otra fase”, señaló el excandidato presidencial.

Aunque Echeverry no pudo seguir en carrera para ocupar el cargo en la Casa de Nariño, parece que no cesará sus ataques y comparaciones a Gustavo Petro desde el otro lado, hasta que el próximo 19 de junio los colombianos escojan a su nuevo mandatario.