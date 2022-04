“La decisión no solo fue de Gaviria”: Mauricio Gómez Amín detalla cómo Fico se impuso sobre Petro en el liberalismo

SEMANA: ¿Cómo le pareció la decisión del expresidente César Gaviria de apoyar a Federico Gutiérrez?

MAURICIO GÓMEZ: No fue una decisión solo del expresidente Gaviria, fue una decisión de las mayorías de las bancadas de Senado y Cámara que se reunieron con él ayer en un hotel en la Avenida 26 en Bogotá por más de seis horas. En esa reunión se discutió un documento programático muy importante de 17 hojas tratando temas de justicia, educación, política exterior, economía, entre otros. El expresidente socializó una hoja de ruta con sus bancadas, el documento fue aplaudido, exaltado y respaldado por la totalidad de los parlamentarios tanto de Cámara y Senado y la conclusión final fue darle plenas facultades y poderes al expresidente para presentarle ese documento al candidato Fico Gutiérrez. Eso se logró durante cuatro horas en la casa del expresidente y la conclusión de ese encuentro fue la adopción por parte de la campaña de Fico de este oficio que es muy importante para el Partido Liberal. Conclusión: no solo fue una decisión de él, fue conjunta, de mayorías de un partido entre senadores, representantes, concejales, diputados, alcaldes, ediles (…)

SEMANA: Pero hoy la izquierda le está echando el agua sucia a César Gaviria de la decisión de apoyar a Fico

M.G.: Antes de la facultad que se le entregó al expresidente César Gaviria él hizo un sondeo el fin de semana vía telefónica con las dos bancadas cuyos resultados se corroboraron en la bancada de este martes. Sí se le dieron facultades, pero él sabía cuál era la posición del partido en su gran mayoría. Bajo ningún punto de vista el presidente Gaviria, que es un hombre demócrata y respetuoso de las mayorías, tomaría una decisión inconsulta y que no representaba el pensamiento de la mayoría de parlamentarios.

SEMANA: ¿Usted sabe qué resultados arrojó el sondeo telefónico que hizo Gaviria con sus bancadas donde preguntó las preferencias presidenciales?

M.G.: No sé el telefónico, pero el de la bancada de este martes, sí. El resultado fue más o menos 85 % a favor de Federico Gutiérrez y 15 % para Petro. El encuentro fue en el hotel Sheraton en Bogotá, una reunión que arrancó a las 9:30 a. m. y terminó a las 2:30 p. m. Allá asistió casi la totalidad de parlamentarios del Senado y Cámara acompañados del veedor del partido, Rodrigo Llanos, y el secretario de la colectividad, Miguel Ángel Sánchez. Fue una reunión cordial, en algunos momentos tensa porque había voces que respetamos y que no estaban de acuerdo con la decisión. Finalizando la reunión se hizo una votación para darle facultades al presidente y ahí es cuando la mayoría de los parlamentarios le dimos las facultades que él utilizó el mismo día en la noche.

SEMANA: En el Pacto Histórico dicen que la decisión del Partido Liberal estaba casi cantada por Gaviria. ¿Es cierto?

M.G.: Al país le consta que Gaviria no cerró esa decisión a un solo candidato, él habló con varios aspirantes, incluso, con Gustavo Petro. Con él dialogó 13 días antes de las elecciones parlamentarias para poder tomar una decisión con argumentos y de fondo y no de forma. No creo que haya sido una decisión que se haya tomado en pocas horas. Fue pensada, estudiada, consultada con las bancas. Encontramos mayores coincidencias con las propuestas de Federico Gutiérrez, con sus postulados. Y se recordó que el Partido Liberal respaldó oficialmente a Federico Gutiérrez en la campaña por la Alcaldía de Medellín donde derrotó al candidato del uribismo, Juan Carlos Vélez. Es decir, Fico no es ajeno al partido.

SEMANA: ¿Qué le suma el Partido Liberal a Fico?

M.G.: Le da un aire muy importante a la campaña y por supuesto vuelve esta candidatura de regiones. La fuerza del liberalismo está en las regiones y en las zonas más apartadas del país. Yo, por ejemplo, soy la votación más alta de los senadores en Amazonas, territorio donde llevaré a Fico Gutiérrez en los próximos días. El liberalismo acercará al candidato a las regiones.

SEMANA: Pero Gustavo Petro dice que César Gaviria tiene las banderas del partido, pero él tiene el respaldo de las bases del liberalismo. ¿Qué opina?

M.G.: No lo creo, nosotros los parlamentarios también representamos las bases del partido en el país, cuando uno hace campaña habla con los ciudadanos del partido, las bases, ellos son los que votan por uno, los que creen en uno. Recordemos que Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y Guillermo García Realpe dijeron en su momento que el partido estaba muerto, apagado y le faltaba vida, pero sorprende con una votación muy importante el 13 de marzo dirigida por el expresidente César Gaviria y se vuelve en la primera fuerza en Cámara nuevamente y tercera en Senado. Con todo y la gente que se fue del partido, la colectividad superó el número de senadores en la elección pasada.

SEMANA: ¿Qué mensaje le envía a quienes se oponen a la decisión e insisten en acompañar a Petro? ¿Qué pasará con ellos?

M.G.: No puedo entrar en ese tema, es de manejo de la dirección del partido con sus instancias. No soy competente para opinar sobre este tema. De mi parte, el mayor de los respetos, pero cuando las mayorías se imponen se imponen. Y eso fue lo que pasó.

SEMANA: ¿No les preocupa la diferencia de Fico frente a Petro en las encuestas?

M.G.: Nosotros no tomamos decisiones por encuestas, sí por las coincidencias que tenemos con Fico Gutiérrez, nos parece una persona idónea para manejar el país, él quiere unir a Colombia y construir sobre lo construido, es probado en lo público, fue alcalde de Medellín con una favorabilidad del 85 %. Él viene de menos a más y esas son las candidaturas bonitas. Por eso, el partido decidió respaldarlo.