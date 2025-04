En esa declaración de Day Vázquez, que la defensa Nicolás Petro, pretende ingresar al juicio en contra del hijo del presidente, también se advierte que ella no fue testigo directo de los hechos que asegura en su versión, sino que, al contrario, solo fue testigo de referencia de lo que escuchó o lo que creyó escuchar.

“Allí se podrán establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar para establecer las declaraciones de la señora Day Vázquez no eran más que declaraciones de referencia, no era testigo directo de los hechos, no presenció jamás el dinero entregado y tampoco las razones, causas o los motivos de la entrega de dichos dineros que ella atribuye a Nicolás”, advirtió el abogado.