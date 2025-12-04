Suscribirse

Nación

La dura advertencia de minDefensa sobre la relación entre EE. UU. y Colombia: “Si se fracturan esas relaciones, ganan los criminales”

Los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro han sostenido varios enfrentamientos recientes por la política antidrogas.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:48 a. m.
En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
“Si se fracturan esas relaciones, ganan los criminales”, la dura advertencia de minDefensa sobre relación EE. UU.-Colombia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, en las que hizo referencia a que Colombia era susceptible de ser atacada por los laboratorios de cocaína, han elevado la tensión en la región.

Quien se pronunció recientemente sobre lo que se está viviendo entre EE. UU., Colombia y Venezuela, fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien advirtió graves consecuencias de dañarse las relaciones con los americanos.

“Si se fracturan esas relaciones, ganan los criminales”, dijo el ministro Sánchez.

“Estados Unidos y Colombia tenemos una relación de décadas y también tenemos un enemigo común que es el narcotráfico. Si se fracturan esas relaciones, ganan los criminales”, manifestó Sánchez.

El presidente Gustavo Petro dio un llamativo discurso en un evento público.
El presidente Gustavo Petro habló nuevamente sobre EE. UU. en un evento militar. | Foto: Presidencia

Añadió el titular de la cartera de Defensa: “La estrategia para eliminar la demanda es diferente a la estrategia para eliminar la producción, pero hay un punto de convergencia y es clave compartir información. Nosotros, Colombia, es el país que combate con mayor énfasis y contundencia el crimen del narcotráfico".

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha rechazado en repetidas ocasiones las declaraciones de Donald Trump. “A Colombia no se le amenaza”, aseveró durante un evento militar.

El presidente Donald Trump habla durante un evento sobre estándares de ahorro de combustible en la Oficina Oval de la Casa Blanca
El presidente Donald Trump lanzó recientemente una advertencia sobre Colombia. | Foto: AP

La tensión en la región ha escalado a niveles no vistos recientemente, por cuenta de la masiva presencia de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela.

Las fuerzas armadas norteamericanas han desplegado portaviones, aviones de combate, destructores y, además, han bombardeado lanchas cargadas con cocaína, según las autoridades de Estados Unidos.

Estas últimas acciones han generado serios cuestionamientos internacionales, al informarse por Estados Unidos que los ocupantes de las lanchas han muerto en medio de los bombardeos.

El presidente Trump también ha indicado que iniciará ataques terrestres contra grupos de narcotraficantes al considerarlos terroristas y como una amenaza para Estados Unidos.

