La estrategia del abogado Diego Cadena para tumbar su suspensión; SEMANA revela la tutela que presentó ante la Corte Suprema

SEMANA tuvo acceso, en exclusiva, a una tutela de 144 páginas con la cual el abogado Diego Cadena busca tumbar la sanción de suspensión por tres años que la Comisión de Disciplina Judicial le impuso.

En el fallo de segunda instancia, se manifestó que el jurista incurrió en una falta dolosa contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. Esto, según la sanción, al intervenir en actos fraudulentos en detrimento a los intereses del Estado al intentar, varias veces, que un testigo firmara una retractación a cambio de beneficios judiciales y económicos.

En la tutela, dirigida a la Sala Civil de la Corte Suprema, el abogado Cadena a través de su defensa señala, por ejemplo, que la sentencia de segunda instancia fue objeto de salvamento de voto por parte de la magistrada Diana Vélez.

En dicho salvamento, la magistrada consideró que los medios de convicción utilizados para imponer la sanción disciplinaria, “son ilegales y por tanto debieron ser excluidos de análisis, indicando que excluidos los mismos que son el eje central de la decisión de la sala mayoritaria para confirmar el fallo de primera instancia, quedan enfrentadas las versiones de Juan Monsalve y el investigado, lo cual para la funcionaria genera una duda a favor de mi representado concluyendo que debió revocarse la decisión de instancia y, en su lugar, absolver al encartado de responsabilidad disciplinaria”.

Según la tutela a la que tuvo acceso SEMANA, la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el 25 de enero de 2023, “afectó de manera directa los derechos fundamentales violados de acuerdo con la relación que de ellos se hace en el acápite de las pretensiones de esta acción; así mismo fueron narrados los hechos que generaron la vulneración”.

Y agregan: “Todo ello condujo a que se presentaran argumentos de nulidad al momento de la apelación de la decisión de primera instancia, además de contener las sentencias falsos juicios de existencia por omisión, suposición y tergiversación probatoria”.

El abogado Cadena y su defensa consideran, además, que si se hubiera realizado el análisis de la legalidad de las grabaciones, se hubiera determinado que las mismas eran ilegales, todo ello, bajo la posición tanto de la Corporación como de la Corte Constitucional.

“En efecto, en esas providencias la Corporación ha desarrollado posiciones importantes, como la ilegalidad de las grabaciones de llamadas telefónicas, o de toda aquella que vulnere la intimidad de una persona, también hemos dicho que el espacio en el que se desarrolla un abogado con su cliente corresponde a un ambiente semiprivado y que, en cada caso debe analizarse si hay o no violación algún derecho fundamental”, señalan.

Para la Comisión, el abogado se presentó varias veces en la cárcel La Picota de Bogotá para contactarse con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda -que cumple una condena por secuestro- y le puso de presente una serie de documentos para que los firmara y se retractara de las acusaciones que había hecho en su momento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, la tutela niega que Cadena tuviera pretensiones de manipular testimonios como se le ha señalado.

Por ejemplo, en uno de los apartes, señala la tutela que para la Comisión de Disciplina Judicial la reproducción y escucha del video de lo ocurrido el 22 de febrero de 2018 en la cárcel la Picota, en la audiencia de pruebas y calificación, sin presentarse oposición a su exhibición por parte de la defensa consolida el criterio de aceptación de la prueba, respaldada en los registros fílmicos del informe de policía judicial, que evidenciaban el ingreso del abogado Cadena al establecimiento carcelario y penitenciario de La Picota, hecho que en su sentir “descarta la edición de la grabación que dejaron entrever los apelantes”, al acreditarse la presencia del disciplinado en el lugar donde ocurre la grabación.

“La precariedad para justificar el argumento de validación y aceptación de las grabaciones resulta no solo contraevidente, sino además ilógico y por ende contrario al debido proceso conforme al artículo 29 de la Carta Política, toda vez que la autenticidad de la grabación no depende de su discusión, controversia o impugnación por una de las partes, pues no se trata de la tacha de falsedad de un documento, sino de la admisibilidad de una prueba ilegalmente obtenida que tiene otro tipo de tratamiento jurídico y constitucional”, advierten.

Sobre el testigo clave del caso Uribe, Juan Guillermo Monsalve, la tutela deja claro que es una persona condenada penalmente, “es por ello que debe llamar la atención de la judicatura, que esté utilizando y grabando ilegalmente un medio electrónico prohibido en un centro carcelario, y que adicional a ello, emplee dicho artefacto en los momentos donde entabla un diálogo en el que busca o pretende alcanzar algunos beneficios de orden jurídico y personal. Y mucho más dudoso, que grabe a Cadena como abogado, en su primera entrevista, lo que indicaría una acción previamente elaborada”.

Y advierten que esa, precisamente, es la prueba de que Cadena, a quien no conocía Monsalve hasta aquel 22 de febrero de 2018 cuando fue grabado, “fue conducido al encuentro por Pardo Hasche, y en su contra fue utilizada una argucia con la premeditada pretensión de hacerle manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra”.

En otras palabras, la tutela concluye que el encuentro entre Monsalve y Cadena no fue libremente concertado entre ambos, y que la actitud de Monsalve no fue de buena fe “por lo cual estas grabaciones no pueden ser aceptadas como lícitas”.