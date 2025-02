La fiscal Camargo pide “tranquilidad” en el caso Papá Pitufo y hace algunos reparos

“A la investigación no le hace bien todas las semanas estar revelando hechos y un fiscal hablando”, dijo la fiscal Luz Adriana Camargo tras advertir que son muchos los datos que se desgranan a lo largo de la investigación en contra la cabeza del contrabando en Colombia, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

La fiscal general aseguró que debe priorizarse la investigación, reservada y evitar tanta información esparcida por redes sociales y medios de comunicación, que, en su criterio, no le hace bien al proceso. Por eso pide “tranquilidad” y permitir que los investigadores hagan su trabajo.

“Entonces lo que quisiera pedir es un poco de tranquilidad porque a la investigación no le hace ningún favor estar todas las semanas con un nuevo hecho revelándose, con un fiscal hablando u otro, con cuestionamientos de por qué se cambia o se arma un equipo de tareas o no se arma, porque en verdad lo que nosotros queremos es entregar una investigación seria y cierta al país”, dijo la fiscal.

Para la fiscal general es prioritario concentrarse en lo fundamental que es develar la verdad a través de la investigación judicial que se hace desde el ente acusador y no enredar el trabajo de la fiscalía con los comentarios o filtraciones que aparecen en el escenario público los tiempos de la justicia, dicen en los expertos penalistas, no son los mismos del periodismo.

“Que puede que no sea en los tiempos que a veces se quisieran, porque investigar significa no solo escuchar lo que dice alguien, sino corroborar lo que se dice y corroborarlo cómo, con medios objetivos y eso es lo que estamos haciendo, ustedes saben, la semana pasada precisamente estábamos llevando a cabo un allanamiento en una de las casas de alias Pitufo, en fin, nosotros estamos trabajando, esto no está quieto”, dijo la fiscal.