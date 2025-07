“Está utilizando a las niñeras para que ellas monten escenas de maltrato que nunca se dieron, pero que, seguramente, y espero sea así, que las autoridades, y si no yo también interpondré las acciones a que haya lugar porque sobre todo hay una de ellas que incluso presenció actos de violencia”, dijo Niño.

Beatriz Niño (B.N.): “No puedo olvidar cómo me has sacado arrastrada, ¿oíste? Esto no es sano.