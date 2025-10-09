Suscribirse

Nación

La historia del coronel (r) con aterrador expediente por falsos positivos que iba para el Ministerio de Defensa

Pese a que el presidente Petro ha sido un duro crítico de los falsos positivos, su Gobierno no es ajeno a contar con personas vinculadas a las ejecuciones extrajudiciales.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 3:49 p. m.
Procuraduría le pidió a la JEP protección al cementerio de Miraflores, Guaviare.
El coronel ya no trabajará en el Gobierno Petro. | Foto: JEP

El Ministerio de Defensa confirmó que decidió frenar el nombramiento del coronel (r) Francés Orlando Reyes Rodríguez.

La historia es muy sencilla: el oficial en retiro tiene un aterrador expediente por casos de falsos positivos, como consta en las redes sociales de la Justicia Especial para la Paz, en donde se informa que Reyes aceptó haber participado cuando era capitán del Ejército en varios casos de falsos positivos.

Fuentes del Ministerio de Defensa le confirmaron a SEMANA que el nombre del cuestionado coronel fue recomendado al ministro Pedro Sánchez por personal del Ejército, pero que en ningún momento le advirtieron la grave situación jurídica del oficial retirado.

De acuerdo con las fuentes, el coronel Reyes iba para un cargo de asesor y por eso se había publicado su hoja de vida en la página del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, al ser alertado de su grave situación jurídica, el ministro Pedro Sánchez ordenó retirar de inmediato la hoja de vida del coronel Reyes, quien según la JEP confesó su participación en casos de falsos positivos.

En el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa se advierte que se deben fortalecer los mecanismos de verificación y de antecedentes para elegir al personal.

Pero hay que mencionar que el caso del coronel Reyes no es el primero en el Gobierno Petro con un oscuro pasado por falsos positivos.

Alocución del presidente Gustavo Petro, desde Ibagué
El Gobierno Petro no es ajeno al fantasma de los falsos positivos. | Foto: Presidencia / Transmisión de Youtube

El propio presidente Petro ordenó el reintegro como general del Ejército de Juan Miguel Huertas, un oficial con un expediente vigente por casos de falsos positivos, como lo reveló SEMANA.

En un documento revelado por SEMANA, la JEP señala que “Juan Miguel Huertas Herrera se desempeñó entre 2002 y 2003, en el grado de capitán, como oficial de operaciones (S3) del Batallón de Artillería n.º 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez (Bajes), unidad parte de la Brigada Cuarta”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La historia del coronel (r) con aterrador expediente por falsos positivos que iba para el Ministerio de Defensa

2. Real Madrid se lanza con todo y sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: “Están interesados”

3. 🔴En vivo: Acuerdo entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu pide el Premio Nobel de Paz para Donald Trump

4. Video muestra a ICE disparando a la cabeza de un reverendo en Chicago: “Me impactaron siete veces con perdigones explosivos”

5. ‘The New York Times’ cita fuentes que le dan la razón a Petro: “Había colombianos en al menos uno de los barcos destruidos por Estados Unidos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Falsos positivosMinisterio de DefensaEjército

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.