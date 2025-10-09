La historia del coronel (r) con aterrador expediente por falsos positivos que iba para el Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa confirmó que decidió frenar el nombramiento del coronel (r) Francés Orlando Reyes Rodríguez.

La historia es muy sencilla: el oficial en retiro tiene un aterrador expediente por casos de falsos positivos, como consta en las redes sociales de la Justicia Especial para la Paz, en donde se informa que Reyes aceptó haber participado cuando era capitán del Ejército en varios casos de falsos positivos.

Francés Orlando Reyes Rodríguez, quien en ese entonces era capitán en el Birno 44, confesó su participación en este tipo de asesinatos de inocentes.



Afirmó que "las víctimas eran falsamente señaladas de pertenecer a grupos armados (...). Atila 33 operaba 24/7 para enfrentar… pic.twitter.com/wjHmtQXSDI — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 3, 2024

Fuentes del Ministerio de Defensa le confirmaron a SEMANA que el nombre del cuestionado coronel fue recomendado al ministro Pedro Sánchez por personal del Ejército, pero que en ningún momento le advirtieron la grave situación jurídica del oficial retirado.

De acuerdo con las fuentes, el coronel Reyes iba para un cargo de asesor y por eso se había publicado su hoja de vida en la página del Ministerio de Defensa.

#ComunicadoDePrensa:



Frente a las publicaciones recientes sobre la hoja de vida del señor Teniente Coronel (r) Francés Orlando Reyes Rodríguez, el Ministerio de Defensa Nacional se permite informar que: pic.twitter.com/8GOFPoUVXD — Mindefensa (@mindefensa) October 9, 2025

Sin embargo, al ser alertado de su grave situación jurídica, el ministro Pedro Sánchez ordenó retirar de inmediato la hoja de vida del coronel Reyes, quien según la JEP confesó su participación en casos de falsos positivos.

En el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa se advierte que se deben fortalecer los mecanismos de verificación y de antecedentes para elegir al personal.

Pero hay que mencionar que el caso del coronel Reyes no es el primero en el Gobierno Petro con un oscuro pasado por falsos positivos.

El Gobierno Petro no es ajeno al fantasma de los falsos positivos. | Foto: Presidencia / Transmisión de Youtube

El propio presidente Petro ordenó el reintegro como general del Ejército de Juan Miguel Huertas, un oficial con un expediente vigente por casos de falsos positivos, como lo reveló SEMANA.