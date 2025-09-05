La historia del falso odontólogo que abusaba de pacientes en Bogotá. Era venezolano y fue capturado

Un falso odontólogo, de nacionalidad venezolana, montó un consultorio en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Sin ninguna clase de autorización o vigilancia, realizaba procedimientos invasivos a bajo costo, lo que garantizaba clientes y víctimas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el falso odontólogo abusó de una menor de edad que había asistido en varias oportunidades al improvisado consultorio. Se ganó la confianza de la familia y aprovechó el espacio para abusar de la menor, en distintos eventos y vejámenes.

Efraín José Parra, un ciudadano venezolano que realizaba procedimientos odontológicos en el noroccidente de Bogotá, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario como presunto responsable de abusar sexualmente de una de sus pacientes menor de edad. Este hombre habría… pic.twitter.com/vLtqujeTLA — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 5, 2025

“La víctima, que frecuentaba en compañía de su mamá el establecimiento en el que el hombre ofrecía los servicios médicos de manera informal, acudió sola el 1 de diciembre de 2024, para avanzar en un tratamiento que le realizaban”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

Los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía advierten que el falso odontólogo abusó de la menor, incluso la amenazó en una consulta a la que asistió y en la que no estuvo la mamá de la víctima. Las declaraciones de la niña fueron fundamentales para lograr la judicialización de este hombre que, en las últimas horas, fue capturado.

“El ciudadano extranjero habría aprovechado su posición de aparente profesionalismo para ganarse la confianza de la menor de edad, hacerle insinuaciones íntimas y someterla mediante fuerza física y amenazas a distintos vejámenes sexuales. Luego del sometimiento en contra de su voluntad, la víctima soportó otros actos indecorosos”, dijo la Fiscalía.

Ante jueces de control de garantías, los fiscales presentaron los elementos de prueba en contra el falso odontólogo, con el objetivo de imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario, tras advertir que es un peligro para la sociedad y que su permanencia en la calle y en libertad representa un riesgo para la ciudadanía.

“Luego de valorar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Efraín José Parra, un ciudadano venezolano que realizaba procedimientos odontológicos en el noroccidente de Bogotá y habría abusado sexualmente de una de sus pacientes menores de edad”, advirtió el ente acusador.

Falso odontólogo que abusaba de pacientes en Bogotá. | Foto: Fiscalía