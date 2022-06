La hoja programática de Rodolfo Hernández en materia económica

El próximo 19 de junio se llevará a cabo en el país la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, comicios en los que los colombianos finalmente elegirán al próximo presidente de la República. Se trata de una reñida contienda entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, en la que cada uno afina sus estrategias para convertirse en jefe de Estado.

A propósito, el candidato Rodolfo Hernández habló en exclusiva con SEMANA y se refirió, entre varios temas, al económico.

Para empezar, Rodolfo Hernández no reveló a quién nombraría al frente del Ministerio de Hacienda en caso de convertirse en presidente. Dijo que aquello que tiene claro es que dejaría al frente de esa cartera a alguien que “sepa sumar y restar”.

A continuación, la entrevista completa en SEMANA.

“Para eso se necesita saber sumar y restar. Mire a Mauricio Cárdenas Santamaría, estudió en la Javeriana, luego se fue para la Universidad de Londres, luego se fue para Stanford, luego para Oxford, luego a Cambridge, luego a MIT y mire el cochinal que dejó: 275.000 millones diarios de interés. La profesión de él era ser ministro, o sea que esos yupis nos han quebrado, porque han utilizado una filosofía que está mandada a recoger”, dijo Hernández en SEMANA.

Respecto a los bancos, consideró que estos sin duda son muy importantes para la economía del país, pero criticó algunos cobros que estos realizan a sus clientes.

“Los bancos son necesarísimos en una economía. ¿Pero cómo es posible que usted gasta y le cobran al 30 por ciento? Eso es expropiativo. Les sacan el corazón, el alma y la sangre. Yo digo que los bancos no pueden prestar más al triple del DTF. Quiero que me desvirtúen esa filosofía, he hablado con los principales banqueros. Quiero que les vaya bien, pero vamos a ver cuál es el argumento para cobrar más del triple del DTF. Si me convencen, lo haré saber a todos los colombianos a través de las conferencias de prensa diarias que vamos a hacer. O, si no, les meto una cosa que se llama competencia. Aquí hay 22 bancos, en Estados Unidos hay 8.000. Tengo créditos en un banco en Estados Unidos y por un apartamento que compré me cobran al 2 % y aquí al 12 %, seis veces más”, destacó el candidato presidencial.

El candidato también se refirió al tema de la exploración de petróleo. Y es que teniendo en cuenta que su contrincante político, Gustavo Petro, ha dicho que no aprobará un solo contrato nuevo de exploración de petróleo a partir del primer día, en caso de llegar a la Casa de Nariño, Hernández dijo que eso es “paja”.

“Eso es paja. Usted no puede parar una explotación petrolera sin tener con qué compensar el faltante fiscal. Eso es mentira. Lo que hay que hacer es un plan de sustitución de energía de carbón con energía limpia: sol, eólica y filo de agua. Si eso se hace bien, en diez o 12 años podemos tener casi la totalidad de la energía del carbón convertida en la generación de sol y eólica. Eso es un programa, eso no es un decreto ni un capricho”, explicó Rodolfo Hernández en SEMANA.

En cuanto al tema de pensiones en Colombia, uno de los más polémicos en medio de esta contienda electoral, dijo que el Estado es quien se debe encargar de estas, apoyado en el presupuesto nacional, respetando el dinero que hay en los fondos privados.

“El ahorro que ha hecho un ciudadano es propio. ¿Cómo le voy a quitar eso para meterlo a los flujos, para pagar o repagar pensiones que el Estado tiene que pagar con el presupuesto nacional? El dinero que hay en Colpensiones y los fondos privados lo tengo que respetar. Todos los colombianos tienen derechos adquiridos. Y tenemos que mirar cómo vamos a hacer de ahora en adelante, un nuevo horizonte, un nuevo amanecer, y esto debe ser concertado con todos los colombianos. Pero no es quitándoles los 360 billones de pesos que tienen ahorrados los colombianos en los fondos como se soluciona el problema. Eso no se necesita, eso es paja. Si cogen esa plata y la meten al Estado, que es lo que van a hacer, a los dos, tres años, no hay ni un peso, acaban con todo. Petro está equivocado”, señaló Rodolfo Hernández.

El aspirante a la Presidencia también fue enfático en decir que los empresarios la pasarían “muy bien” en caso de que él gane las elecciones, pues aseguró que les fijaría unas reglas claras y concretas.

“Conmigo la van a pasar muy bien los empresarios. Primero, vamos a tener unas reglas concretas y claras. Quisiera que el sector privado lograra una alianza sólida con el sector público. Que pongan a alguien para que los represente y veamos cómo, juntos, vamos a sacar adelante este país. Muchos empresarios se me han quejado del Invima”, afirmó.