La ira de Bejarano contra los cacaos vallunos

Desde hace varios años el abogado y columnista Ramiro Bejarano tiene 'amarrada' una pelea con la crema y nata del Valle del Cauca. Ni sus raíces bugueñas han servido para suavizar una rencilla que de vez en cuando destila hiel.



Y el más reciente golpe de ese tropel ocurrió este domingo 22 de febrero, cuando en su columna dominical 'Notas de Buhardilla', que sale en el diario El Espectador, publicó un artículo de opinión titulado 'No combatientes'.



La nota era una respuesta pública a la propuesta 'Ley de Punto Final' que propuso una semana atrás el expresidente César Gaviria con la que busca desarmar los odios y rencores que dividen el país por cuenta del conflicto armado.



Entre las argumentaciones esbozadas por Bejarano para oponerse a la propuesta Gaviria estaba la del manto de impunidad que rodea las investigaciones relacionadas con los nexos entre los grupos paramilitares y el poder económico del país.



“Es una paradoja, por decir lo menos, que los empresarios y financiadores del paramilitarismo, que con sus dineros alimentaron y multiplicaron el conflicto interno durante años sin que jamás la justicia los tocara, ahora disfrazados de mansas palomas con el apelativo de 'no combatientes' se apresten a meterse en el saco de la justicia transicional también propuesta para ellos por el expresidente Gaviria”.



Y para dar un ejemplo concreto de esa presunta impunidad, trajo a colación una denuncia que él mismo hizo en esas mismas páginas de El Espectador.



“Para no ir muy lejos, desde 1998 en esta columna he venido comentando el malhadado suceso que habrían protagonizado unos empresarios vallecaucanos que fueron al Caguán a plantearle al guerrillero Simón Trinidad que era mejor secuestrar políticos y no industriales, porque ellos generaban riqueza y trabajo” (Ver columna).



Sumado a ello, ese mismo domingo en su cuenta de Twitter abrió otro campo de batalla donde además de insistir con su denuncia, criticó a la Fiscalía por su lentitud en las investigaciones, “13.000 denuncias en Fiscalía contra empresarios colaboradores de paras, no hay ninguno detenido. Justicia transicional para ellos o impunidad”, trinó (Ver trinos).