La mano dura que pedía Velasco ante las “graves embarradas” que le estallarían en la cara en el Pacto Histórico; no le hicieron caso

En el Pacto Histórico tenían claro que varios líos iban a estallar y pondrían a la coalición que apoya a Gustavo Petro contra las cuerdas.

Así lo deja en evidencia un ‘petrovideo’, conocido en exclusiva por SEMANA, donde Roy Barreras cuenta que ha conocido información según la cual miembros del Pacto Histórico están visitando a extraditables en La Picota.

En una reunión del comité político, tras oír a Barreras, el senador liberal Luis Fernando Velasco lanza una advertencia: “La campaña tiene que tomar decisiones muy fuertes, radicales, se habla de algunas cosas que le van a reventar, no a Gustavo, sino a algunos compañeros de la campaña (...) La campaña no puede seguir escondiendo problemas. Si la campaña tiene que decirle a alguien: ‘Mire señor o mire señora, ya frente a estas evidencias no podemos seguirle dando el respaldo, hay que hacerlo, hay que romper, no hay que seguir dando la sensación de que nosotros toleramos cosas que criticamos en otros porque son nuestra gente”.

“Si hay informaciones tan complejas como las que dice Roy, adelantémonos, reventemos las cosas, descalifiquemos a quien salga a hacer esa barbaridad que acaba de expresar Roy. Antes de que nos la revienten en la cara”, pide Velasco. A él no le hicieron caso y los problemas estallaron.

“Todo el respaldo para que, independientemente del partido que sea, si alguien la ha embarrado de manera grave, no podemos seguir teniéndolo al lado de nosotros. Por salvarle la cara a una persona, vamos a reventar una posibilidad como la que tenemos, de que sectores que de verdad se la quieren jugar por un cambio que necesita el país, lleguemos a ese cambio. Es un voto de confianza para Gustavo, para que Gustavo tome decisiones muy fuertes, que lo respaldamos, empoderado, que diga: ‘No más’. Ese mensaje el país lo está esperando”, sostuvo Velasco.

“Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron”, señaló Roy Barreras ante Clara López Obregón y Eduardo Noriega, en la misma reunión a la que se conectó Luis Fernando Velasco.

Y ahí se adelantó a lanzar una propuesta: “prepararse” para la tormenta y anticiparse al estallido político y judicial, como quien “estalla controladamente” un explosivo.

En otra reunión del comité directivo de la campaña, en la que participan más personas, y cuando ya el escándalo ha estallado, el tema se vuelve una discusión más acalorada. Alfonso Prada advierte: “En el tema de la extradición y las cárceles, hay identificación, seguimiento, grabaciones, tienen todas las horas de las reuniones”. Luis Fernando Velasco pega el grito y dice: “No sea pendejo”.

Efectivamente, se conocieron las visitas de Piedad Córdoba al pabellón de extraditables de La Picota. Además, también se conoció que Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial, visitó a condenados por corrupción, parapolítica y homicidio en La Picota, con quienes habría conversado sobre el “perdón social”.