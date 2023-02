“La ministra no conoce los problemas del sistema de salud”: Lidia Utria, exgerente de hospitales públicos

Después de radicada a la propuesta de la reforma a la salud de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la ministra Carolina Corcho, se han seguido escuchando voces en contra de los planes que se tienen para reformar el sistema que viene funcionando en el país desde hace décadas.

Dentro de las críticas, SEMANA habló con Lidia Utria, enfermera jefe con especialización en Gerencia Pública y Auditoría de Salud, doctoranda en Gerencia Pública y Política Social y exgerente de los hospitales Sagrado Corazón de Jesús, del Charco, Nariño; del Hospital de Guachucal, también en Nariño; y de la IPS Madre Teresa.

Según ella, el gobierno está tomando las banderas de las poblaciones en las zonas alejadas de los cascos urbanos, sin embargo, no conocen las necesidades de lo que ocurre en dichos territorios. Contando que el sistema no ha funcionado por dos factores, el ambiental y el de seguridad, ya que desde su experiencia, en muchas veredas alejadas, no llegan los funcionarios de salud por temas como las mareas bajas que imposibilitan el transporte.

En segundo lugar, dice que por temas de seguridad muchas veces hace que las misiones médicas no puedan operar en los territorios por culpa de los grupos armados que no dejan que actúen las brigadas, que ella cuenta que muchas veces se hace en compañía de funcionarios de las EPS.

Siguen las críticas contra la ministra Carolina Corcho y su reforma a la salud. - Foto: GUILLERMO TORRES

Sobre las propuestas de la ministra Carolina Corcho, critica que hay lugares totalmente incomunicados y sin servicios públicos, por ejemplo entre Nariño y Cauca hay más de 1300 veredas donde no hay hospitales, por lo que pide que antes de hablar de reforma, el gobierno debería primero construir centros de salud. “La ministra no conoce los problemas del sistema de salud”, dice Utria.

“En las veredas hay 340.000 personas sin cédula o registro civil, porque cada trámite cuesta 400.000 pesos y es gente que vive en la extrema pobreza, ¿entonces a quien se le va a cargar eso?”, declara, “para Colombia esa población no existe y allá no hay ni las condiciones mínimas”, dice en crítica a las declaraciones de la ministra Corcho del día de ayer.

De igual manera, critica que ni siquiera hay un plan de qué funcionarios de la salud van a ir a los territorios más alejados y que no se le puede obligar a los médicos a ir hasta estas zonas. “¿Qué médicos se van para allá?, ¿quién dice me voy para San José del Charco con cinco grupos armados, incluyendo cárteles mexicanos?”, dijo Lidia Utria.

A propósito de la propuesta de la reforma a la salud, María Isabel Rueda explicó este tema en el Tik Tak del día de hoy:

Tik Tak: la reforma a la salud nos trasnocha

Con 18 capítulos y más de 152 artículos, la reforma a la salud hay que leérsela con traje de buzo, para poderse sumergir muy bien en su laberíntico texto. Por ejemplo, eso de que las EPS no se acaban es bastante confuso. Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el primer Tik Tak de hoy martes 14 de febrero en SEMANA y suena por los lados de la reforma de la salud radicada ayer, disfrazada de regalo con lacito tricolor y todo ante el Congreso.

Tendremos que invertir tiempo y trabajo en su análisis, porque tiene 18 capítulos y más de 152 artículos. Yo anoche me trasnoché y madrugué mucho hoy tratando de evacuar; su texto es complejo porque hay muchas cosas técnicas, pero ya hay varias que saltan a la vista.

La primera tiene que ver con la pregunta: ¿sobreviven las EPS como nos hicieron creer? La respuesta es confusa.

Se quedan las que han logrado sobrevivir, pero no se creará otra EPS en el país. La más poderosa será la Nueva EPS, la estatal, que tendrá que recibir a 11 millones de usuarios provenientes de las que cerraron o cerrarán. Pero ojo: lo de que no se acaban las EPS es bastante relativo; por obligación, tendrán que mantenerse abiertas mientras se construyen los centros de atención primaria, o CAP, a los que tendrán que cederles sus afiliados a medida que se va consolidando el proceso de transición y se va construyendo su CAP.

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes; Francia Márquez, vicepresidenta de la República; Carolina Corcho, ministra de Salud; Gustavo Petro, presidente de la República, y Verónica Alcocer, primera dama de la Nación. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Es decir, si usted se enferma, el plan es que en el futuro ya no será su EPS, sino a su CAP, el que resolverá a dónde lo envían. Suponemos que, preferiblemente, a un hospital público, o sea, resultó paja que no desaparecen las EPS, porque tarde o temprano lo harán y, mientras tanto, irán languideciendo, porque creo que el estímulo a la inversión se va a acabar.

Convida ha sido la más reciente EPS en ser liquidada. - Foto: Supersalud

La segunda cosa que se desprende del texto es que 40 personas integrarán el Consejo Nacional de Seguridad Social, una especie de nuevo Seguro Social, que será el mandamás del sistema de salud, con autonomía decisoria, integrado por funcionarios del Gobierno, representantes de comunidades étnicas, de la sociedad civil, de los gremios médicos, de la comunidad LGBTIQ+, de empresarios y de pensionados.

La tercera es que subsistirá la medicina prepagada, pero quienes la paguen no tendrán ninguna preferencia a la hora de acudir a su CAP, al que todos tendremos que ir antes de tener acceso a la red hospitalaria, según sea la complejidad de salud que tengamos.

La cuarta es que todos los miembros de una familia deberán pertenecer a la misma EPS.

La quinta es que las EPS no volverán a manejar directamente dinero. El Adres girará directamente el dinero a clínicas y hospitales. Luego de que quintuplique su actual capacidad, quién sabe cuánto demorará eso para que pueda haber “adrecitos” en varias regiones del país.

Adres y “adrecitos” enanos que auditen la inversión de los gastos de salud, función que antes tenían las EPS.

Radicación del proyecto de reforma a la salud por la ministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

La sexta es que uno de los artículos que más preocupa es el que pide facultades extraordinarias para el presidente de la República. ¿Para qué?, para expedir disposiciones laborales, elegir a los directores de las instituciones hospitalarias estatales, realizar operaciones presupuestales, y modificar y complementar las normas de salud pública, es decir: todo lo que quiera; es decir, el emperador.

Estos son los primeros anticipos de la reforma a la salud.