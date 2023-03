La pelea entre turistas y nativos en Barú que terminó con lanzada de sillas

El clip que se hizo viral en redes sociales, dejó ver cuando varias personas empezaron una pelea donde hasta sillas se lanzaron. Este hecho se dio entre turistas y nativos de un sector conocido como Agua Azul en Barú, Cartagena.

Playa Blanca, Barú - Cartagena - Foto: Ruby Villarreal

Todo parece indicar que el disgusto no se habría generado por los altos costos, como suele suceder, sino por la pérdida de un bolso de una de las personas que se encontraba disfrutando de la playa. Esto generó molestia y la reacción del turista fue empezar a pelear tirando cocos, piñas, sillas y todo lo que pudiera servir para su defensa.

Además, se pudo observar como uno de los hombres que está en medio de la pelea es golpeado por otro sujeto por la espalda con una silla de plástico. Algunas de las personas que se encontraban presentes gritaban “no, no, no, eso es malo, vale”.

El hecho, según el periódico El Universal que recopiló el video, empezó porque un nativo se acercó a la turista y ella respondió dándole una cachetada al percatarse que su bolso no estaba. Cabe aclarar que el objeto apareció unos minutos después.

#ATENCION otra pelea y lluvia de sillas en Barú entre turistas y nativos pic.twitter.com/mFAsylcL8n — Luchovoltio (@luchovoltios) March 25, 2023

Una de las personas que habló con el medio aseguró que la mujer estaba enfurecida y que varios presentes intentaron calmar la situación, ya que para ellos eso no está bien visto por ser un sector bastante reconocido. Además, indicó la fuente que los que empezaron la pelea estaban en estado de embriaguez, por lo cual la situación se salió de control.

Finalmente, en el video se pudo evidenciar que nativos del lugar intervinieron para que se dejaran de lanzar cosas, teniendo en cuenta que más de uno podía salir lesionado e intentaron acercarse a la turista afectada para hablar con ella.

Cabe resaltar que luego de este hecho se conoció que las autoridades encargadas de la seguridad y el bienestar de nativos y turistas realizarán una investigación para esclarecer exactamente lo sucedido y tomar las medidas pertinentes en el caso. Por lo pronto no existe una versión oficial de los hechos y muchos ciudadanos piden que se tomen las riendas del asunto.

Los ciudadanos piden a las autoridades estar presentes en estos hechos - Foto: Guillermo Torres

Algunos internautas reaccionaron ante le hecho y comentaron sobre la publicación compartida que se debe poner orden en estos lugares porque no es la primera vez que sucede. “@daulaw @AlcaldiaCTG @PoliciaBolivar cuando tendrá los huevos de poner en cintura a los nativos de las islas, debemos proteger a los turistas y brindarle las garantías de hospitalidad y que no los tumben con los precios. Tenga los huevos o no los tiene para hacer algo”.

“Dejan de ir los turistas y empiezan a llorar que no tienen para comer, pero tratan mal hasta el punto de robarlos y golpearlos, que cierren esa playa”; “No entiendo los turistas cuál es el afán de ir por allá a buscar estresarse si tantos sitios tiene Colombia para pasarla bien. Uno no va donde no nos quieren”; “Nosotros los turistas no deberíamos volver allí... por lo menos por un año para ver si aguantando hambre aprenden a ser personas y respetar a los que llevamos la plata para su mismo sustento, así espantan a todos los turistas... deberían cerrar este atracadero”, fueron algunos comentarios de personas que han presenciado algo similar.

Los excesivos cobros en playas como Barú han ocasionado una oleada de críticas a uno de los principales destinos turísticos de Colombia. - Foto: guillermo torres-semana

Este sector de Cartagena suele ser noticia por los episodios que allí suceden, hace unos meses se conoció el caso de un cobro excesivo por parte de nativos a turistas extranjeros. Esa no era la primera vez que ocurría algo así y desde entonces la Policía Metropolitana de Cartagena y la Secretaría del Interior han intervenido para evitar este tipo de casos.