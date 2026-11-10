La periodista Adriana Betancur está grave en UCI tras negligencia de la Clínica Palermo: no hay nefrólogo para una diálisis

SEMANA habló con Leonardo Betancourt, hermano de la reconocida periodista Adriana Betancur, quien se encuentra internada de gravedad en la Clínica Palermo, por falta de un proceso de diálisis que no se realiza hace casi 3 días.
Su hermano aseguró que Betancur es una paciente renal hace varios años y que necesita de un proceso de diálisis para poder vivir, dado que tuvo un trasplante hace algunos años, este no le funcionó por lo que depende al 100% de la diálisis, que ha realizado hace varios años.
El pasado domingo, Betancur ingresó por un fuerte dolor a la Clínica Palermo y allí los especialistas ignoraron su afectación renal. Empezó a pasar mucho tiempo sin la diálisis y su cuerpo fue hinchandose más y absorbiendo más líquidos.
“Anoche antes de media noche la intubaron y hoy la pasaron a UCI, pero pese a todo eso, aún siguen sin permitir que mi hermana se dialice”, afirmó.
Aseguró que en la Clínica Palermo no existe una unidad renal y que el nefrólogo es externo y va solo cuando se presenta una situación para atender. Hoy es el tercer día y aún la clínica no le asigna especialista.
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