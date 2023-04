La petición de Semana Santa al presidente Gustavo Petro que hacen los familiares de militares detenidos en Haití

Casi dos años después del magnicidio de Jovenel Moïse en Haití y la captura de un grupo de militares (r) colombianos, al parecer vinculados con el asesinato, las familias de esos uniformados hacen una nueva petición al presidente Gustavo Petro, esta vez para que interceda y se logre un proceso legal en este caso.

Son más de 20 meses, privados de la libertad, sin un proceso judicial conocido o de donde se tengan noticias. Los militares están recluidos bajo condiciones bastante deplorables, según sus propias familias, sin la posibilidad de una asistencia legal o una visita de algún conocido.

Se han hecho gestiones a través de la Cancillería, con organismos internacionales, pero nada ha funcionado. La situación para los militares es la misma, detenidos y en condiciones que simplemente serían, en otro país, una violación al Derecho Internacional Humanitario, de ahí el nuevo intento de las familias, ahora a través del presidente Petro.

Hace un mes y como parte de las investigaciones que se adelantan por el magnicidio, fue capturado Antonio Intriago, un empresario que estaría vinculado al crimen. Agentes federales arrestaron al propietario de una empresa de seguridad que opera en el sur de Florida y relacionada con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pasado 31 de enero otras cuatro personas llegaron ante la justicia del país norteamericano para responder por el asesinato del presidente Moïse, el 7 de julio del año 2021.

Familiares de los exsoldados colombianos presos en Haití urgen ayuda al Gobierno. - Foto: Semana

Uno de los capturados es colombiano, Germán Alejandro Rivera García, quien en caso de ser hallado culpable podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Incluso los propios militares, desde su sitio de reclusión, hicieron llegar una carta al Gobierno colombiano, firmada por ellos, privados de la libertad, en la que advierten que son inocentes y que su reclusión es perturbadoramente precaria, en condiciones de riesgo e inhumanas.

“A la fecha no se nos ha informado el motivo de nuestra detención, ni se nos han leído nuestros derechos como capturados, no se nos ha permitido la comunicación con nuestras familias. No tenemos abogado defensor, no hemos sido presentados ante un juez ni se ha iniciado el proceso formal en contra nuestra”, se lee en la carta.

Militares confiesan lo vivido en Haití. - Foto: Semana

Ahora los familiares son los que incitan al presidente Petro por una posición más fuerte frente a las autoridades de Haití, no solo para garantizar el detenido proceso de sus seres queridos, sino entender que aun en una situación judicial se deben respetar los Derechos Humanos, como renglón principal del caso.

La esposa de un militar detenido en Haití radicó una acción de tutela con el propósito de exigir al Gobierno para que a través de la Cancillería se adelanten las gestiones necesarias de cara de garantizar el acceso fundamental a legítimo derecho de defensa técnica, de entrevistarse con un abogado y en enfrentar su proceso.

“El juez constitucional debería impartir una serie de directrices para que el Gobierno garantice que este y los demás detenidos lograran obtener la garantía del ejercicio del derecho a una defensa técnica y acceder a unas condiciones de la privación de su libertad que no deterioraran su salud”, señala una decisión judicial en Colombia.

Es lo que justamente ahora reclaman los familiares, que el Estado colombiano haga las gestiones o trámites en procura de acercar los derechos a los militares que desde hace 21 meses siguen esperando un proceso judicial, más allá que la idea de estar privados de la libertad.