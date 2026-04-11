Colombia enfrenta un déficit de controladores aéreos que se ha vuelto estructural. La Aeronáutica Civil requiere 1.054 profesionales para operar los aeropuertos bajo su control en condiciones ideales, pero la planta actual no alcanza esa cifra.

La entidad a cargo de la seguridad en los cielos del país solo cuenta con 799 cargos de planta de personal, de los que apenas 717 están ocupados, lo que significa que quienes están en esos puestos se ven obligados a trabajar en jornadas extendidas para responder a las necesidades del tráfico aéreo en los principales aeropuertos.

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La existencia de 82 vacantes dentro del talento humano de la Aeronáutica Civil hace que los funcionarios certificados tengan que trabajar horas extras en las que la fatiga se convirtió en la sensación común de quienes ejercen ese trabajo misional. El director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, afirma que esas vacantes podrían cubrirse en los próximos meses, cuando se gradúe una nueva cohorte de controladores. Esta labor solo puede ser certificada por la entidad, que es la única habilitada para acreditar los conocimientos necesarios para coordinar el espacio aéreo por donde transitan aviones comerciales, helicópteros y aeronaves militares y del Estado.

El vicepresidente del sindicato nacional de trabajadores de la Aeronáutica, Martín Peñaloza, advierte que esos trabajadores soportan cargas que les llevan a estar sentados por más de 12 horas en una torre de control porque el transporte aéreo no puede detenerse y no hay personal suficiente para responder por todas las franjas horarias en una jornada laboral normal. Algunos, según Peñaloza, ya están en edad de jubilación.

La cuestión de los controladores es apenas una de las aristas que podría afectar la seguridad aérea del país. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La cuestión de los controladores es apenas una de las aristas que podría afectar la seguridad aérea del país. Entre 2023 y 2026 se reportaron 20.547 eventos que pudieron poner en riesgo la operación aérea, una aeronave o sus ocupantes. Esas situaciones de seguridad fueron reportadas por los proveedores de aviación civil a la autoridad aeronáutica.

No es un problema menor

El senador Esteban Quintero, quien convocó a un debate de control político sobre este asunto, alertó que “se están poniendo en riesgo vidas. No se habla de un problema menor ni de una falla aislada; estamos frente a una crisis estructural que compromete la seguridad aérea del país”.

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Cuando se presentan reportes sobre contingencias que han puesto en riesgo la seguridad aérea, la responsabilidad de hacer correcciones está en manos de las empresas que prestan el servicio de transporte aéreo y no en la Aeronáutica.

En el espacio aéreo, un error puede costar decenas de vidas, y los incidentes han sido recurrentes. En septiembre pasado, la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo envió una carta a la Aerocivil en la que reportó 47 eventos –como fallas en las comunicaciones y en los radares– ocurridos solo entre julio y agosto de 2025. Hubo casos en los que las torres de control quedaron incomunicadas por fallas eléctricas.

La falta de controladores aéreos en el país no es un problema menor y genera graves riesgos. Foto: guillermo torres-semana

“Se observa una tendencia de degradación creciente tanto en la confiabilidad de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia/Gestión del Tránsito Aéreo (CNS/ATM) como en la disponibilidad de personal operativo, configurando un escenario de vulnerabilidad que compromete la continuidad y seguridad de la prestación del servicio público esencial de control de tránsito aéreo”, alertó la asociación en esa carta.

Y no todas las terminales aéreas están a cargo de la Aerocivil. El aeropuerto de Puerto Leguízamo, donde recientemente se presentó el accidente del avión Hércules de la FAC en el que murieron 69 uniformados, no es controlado, lo que significa que no opera con una torre de control activa, sino que los pilotos informan la posición en la que están y sus intenciones de vuelo a través de una frecuencia de comunicación. Una metodología de operación en construcción para un sector de alto riesgo.

La respuesta de la Aerocivil

Al cierre de la edición de la revista, la Aerocivil le respondió a SEMANA que la industria aeronáutica pasa por un déficit de personal especializado en el ámbito mundial por factores como el crecimiento del tráfico aéreo y los procesos de formación prolongados que deben surtir los profesionales del área. Además, detalló que la asignación de cargos dentro de la entidad responde a procesos técnicos, de formación y certificaciones que afectan toda la cadena del recurso humano.

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“En ese sentido, cualquier variación en la base o en los niveles intermedios de la pirámide impacta de forma directa la dinámica general de disponibilidad del recurso humano; con todo, se está trabajando en la modificación del manual de funciones para efectos de que sin desmejorar las condiciones de formación técnica, competencias y experiencia especifica sea más ágil la provisión de personal, y adicionalmente se está gestionando la provisión de esos empleos para que al final del presente año se espera con certeza haber concluido el proceso de ascensos e incorporación cumpliendo con las normas de vinculación de servidores públicos a cargo de Aerocivil”, indicó la entidad.

La falta de controladores pone en riesgo la seguridad aérea. Foto: Guillermo Torres /Semana

Los sistemas de vigilancia y radares que se utilizan para controlar el tráfico aéreo en el Centro de Control de Bogotá fueron instalados en 2016 y han recibido actualizaciones. No obstante, los que están desplegados en otros territorios “se aproximan progresivamente al límite de su vida útil y presentan condiciones de obsolescencia tecnológica propias de su antigüedad”, según reconoce la misma entidad.

Sobre estos, la autoridad aérea afirma estar ejecutando las gestiones técnicas para garantizar la seguridad. “Los sistemas actualmente en operación cumplen de manera satisfactoria con los niveles de seguridad operacional exigidos, particularmente en lo relacionado con la integridad, disponibilidad y continuidad del servicio. Dichos sistemas se mantienen dentro de los parámetros aceptables establecidos por la normativa nacional y los estándares internacionales aplicables, garantizando que la prestación de los servicios de tránsito aéreo se realice en condiciones seguras, controladas y confiables, bajo la supervisión permanente de la autoridad aeronáutica”, detalló la Aerocivil en respuesta SEMANA.