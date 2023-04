La verdad sobre el supuesto premio de un prestamista, que entregó un millón de pesos a una cliente en la costa

En Cartagena se dio a conocer la supuesta noticia de una mujer que había recibido un bono de un millón de pesos, por, supuestamente haber sido seria en el reconocimiento de sus deudas con los prestamistas, en este caso del llamado “Pagadiario”.

La foto

La imagen fue publicada en una fotografía difundida desde la red social Facebook, en la imagen se podría ver a una señora sosteniendo un enorme cheque, como los que se entregan en los programas de concurso, rodeada de cuatro hombres, todos con casco de motociclismo y con una sonrisa, como celebrando la entrega del dinero.

Tras la publicación, muchas personas hablaron de que quizá no era mala opción acudir a los prestamistas. - Foto: Getty Images

En el cheque se podía leer “paga diario te premia. La que más te presta. Endeudarse si paga”. Según la información del enorme cheque, La mujer habría sido entonces catalogada como “La que más presta”, es decir la cliente que más acudía al sistema de préstamos para pedir dinero.

Cientos de usuarios comenzaron a difundir y compartir la información y mucha gente habló de la señora, que identificarían como Nivis: “Todo tiene su recompensa, además que la señora les dará hasta café cuando van por allá”, “No pues si la dejaron sin zapatos pues es lo mínimo que debían hacer”, “A mi no me ha llegado ningún premio, me va a tocar reclamarlo jajajajaj”, fueron algunos de los comentarios que dejó la gente, reaccionando a la foto.

La verdad detrás de la imagen

De acuerdo con el diario regional de la región Caribe El Universal, la información detrás de la foto no es la que la gente entendió, según el testimonio de la persona que publicó la imagen.

El Universal reporta que Robinson Contreras, quien realizó el Post en Facebook, afirma que la publicación fue una completa broma. Contreras trabaja como fotógrafo y reside en el municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba.

“Yo me dedico a la fotografía de bodas y eventos acá en el pueblo. Tengo un amigo que estudió conmigo en la Universidad de Córdoba, él actualmente es prestamista y con sus compañeros van a almorzar a el restaurante de la señora Nivis" afirmó el fotógrafo Robinson Contreras, a El Universal. - Foto: Imagen difundida en Facebook por https://web.facebook.com/RobinsonContrerasPH

Contreras, que maneja una página en Facebook conocida como @Morellinmedia con más de 1.200 seguidores, afirma que en su pueblo se le conoce por su sentido del humor. “Yo sé de Photoshop, así que cogí la foto y la edité y le monté encima el cheque, cuando hice el montaje lo subí a Facebook y se vio tan real que la gente comenzó a creérselo”, confesó a El Universal, el fotógrafo y videógrafo.

Playas del municipio de San Antero, municipio de Córdoba, donde fue tomada la foto original. - Foto: Martha Morales

Contreras no imaginó, según dice, que su “meme” generara tanto revuelo. En la foto original, antes de la edición aparecen las mismas personas, en las mismas posiciones, simplemente que son el cheque.

La señora Nivis Padilla Esquivia, de 62 años, trabaja hace mucho tiempo en un acogedor restaurante de comidas muy popular en San Antero, ella en entrevista con este mismo diario contó entre risas: “Yo al principio solo me tomé la foto con los muchachos, no sabía lo del montaje. Cuando de repente veo es que varios amigos y familiares comenzaron a preguntarme y que por una plata, ahí fue donde caí en cuenta que me presté para esa sinvergüenzura de tomarme la foto”, aseveró Padilla.