Las dudas sobre los títulos del Contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga

Su nombramiento como contralor en funciones

“Si bien a primera vista la Resolución No. ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023, no es un acto de nombramiento como tal, la verdad es que sí lo es, no obstante se halla disfrazado de naturaleza jurídica diferente, como quiera que con la argucia jurídica realizada a través de la Resolución N.° ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023, lo que se hizo fue realizar un nombramiento en encargo de las funciones del contralor general de la República, impidiendo con ello que el nominador natural lo hiciera en los términos del Art. 267 de la C. Pol., lo que per se demuestra una desviación de poder y una grosera falta de competencia”, dice el documento de la tutela conocida por SEMANA.