Las duras críticas de tres magistrados a decisión de tumbar reforma al código electoral

El pasado jueves, como reveló SEMANA en primicia, la Corte Constitucional tomó una decisión clave en materia política. La Sala Plena debatió durante dos días la reforma al Código Electoral y finalmente tomó la decisión de hundirla por vicios de trámite en el Congreso de la República al haberla aprobado en sesiones extraordinarias.

SEMANA había revelado también, en primicia, detalles de la ponencia. Entre las intervenciones había voces que pedían darle una estocada definitiva al proyecto. Otros conceptos pedían tumbar el proyecto de manera condicionada y otros pedían mantenerlo como está. La decisión se dio con 6 votos contra 3. Los magistrados que no estuvieron de acuerdo fueron: Jorge Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortíz.

En este caso, el salvamento de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar es revelador. En primer lugar, para apartarse de la decisión mayoritaria, “consideró que la decisión mayoritaria no consulta la letra, el espíritu ni la finalidad de lo que señala la Constitución Política para el trámite de una ley estatutaria”.

En el salvamento conocido por este medio señala: “Es cierto que una ley estatutaria es un instrumento normativo que tiene por objeto prolongar la Constitución Política en materias esenciales como los derechos y deberes fundamentales y los procedimientos y mecanismos de protección; la administración de justicia; la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; el estatuto de la oposición; la función electoral; las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y los estados de excepción; también es cierto que forma parte del bloque de constitucionalidad y que la Constitución exige un trámite especial. Pero también es cierto que se trata de una ley y no de un acto legislativo reformatorio de la Constitución y, por lo tanto, la Corte no puede exigir que su trámite o expedición se haga, total o parcialmente, como si se tratara de una norma constitucional, como sin razón jurídica alguna, se ha hecho mediante la decisión mayoritaria que obviamente no es posible compartir”.

Y agrega en otro aparte: “Entonces, en cuanto a la primera razón, relativa al presunto vicio de haberse tramitado el proyecto en sesiones extraordinarias, se debe destacar que el proyecto de ley estatutaria fue debatido y aprobado en sesiones ordinarias tanto en primer debate que se surtió en sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes de ambas Cámaras, como posteriormente, en segundo debate en cada una de las plenarias de ambas Corporaciones”.

También salvó su voto la magistrada Paola Meneses. En su criterio, “la Corte Constitucional debió declarar la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria sub examine (en adelante, PLE). Esto, por cuanto el Congreso de la República no incurrió en vicios de procedimiento en el trámite de dicha iniciativa”.

Jornada electoral para Congreso en Colombia - Foto: Diego Andrés Zuluaga

En un comunicado reciente, la Corte señala que como consecuencia del análisis al proceso de debate y aprobación del proyecto de ley estatutaria sobre el nuevo Código Electoral, se incurrió en vicios de procedimiento que, examinados en conjunto, llevan a la declaración de inconstitucionalidad del proyecto, por las siguientes razones:

• Se tramitó en sesiones extraordinarias, fuera de la legislatura, en violación directa de lo previsto en los artículos 138 y 153 de la Constitución y en los artículos 85, 208 y 224 de la Ley 5ª de 1992.

• Las sesiones del Senado y la Cámara de Representantes se realizaron de forma semipresencial, pese a que la sentencia C-242 de 2020, había señalado que, tratándose de leyes estatutarias, por la entidad de las materias que se regulan, debía priorizarse la presencialidad.

• Ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo.