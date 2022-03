“Las manifestaciones las hacen con plata robada”: Rodolfo Hernández descartó campaña en plaza pública

El ingeniero, quien pasa la mayor parte de su campaña en Bucaramanga, explicó por qué no le apuesta a dar discursos en tarima.

Mientras los demás aspirantes a la Presidencia recorren el país, Rodolfo Hernández prefiere quedarse en Bucaramanga y sostener encuentros privados con sectores de interés. Este martes, durante la inscripción de su campaña a la Presidencia, el ingeniero explicó por qué no le apuesta a las grandes manifestaciones.

“La plaza pública no es relevante en este medio digital, el mundo está digital. Nosotros somos digitales y hacemos reuniones en recinto cerrado. Hacemos algunas reuniones que creo que nos agregan valor al programa de Gobierno”, aseveró, ante varios medios de comunicación.

A pesar de su tajante respuesta, una pregunta sobre la poca cobertura de internet en algunas zonas de Colombia lo hizo detallar que no prefiere las manifestaciones porque estas no suministran los votos suficientes.

“¿Cuántos votos se necesitan para ganar la Presidencia de la República? Diez millones. ¿Cuántas manifestaciones cree? Usted sabe que las manifestaciones son todas prefabricadas. Valen 1.000 millones de pesos. Esas manifestaciones que hacen, por lo general, es con plata robada a los pobres de Colombia”, aseveró el candidato.

Rodolfo Hernández dice que su campaña será exclusivamente digital, sin presentaciones en plazas públicas.



Qué emberracada la que se pegó cuando le preguntaron cómo se enterarán de sus propuestas los colombianos que no tienen acceso a Internet.



"¿Es culpa mía? " pic.twitter.com/xUWqC2iDaH — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) March 9, 2022

Frente a los cuestionamientos sobre cómo iba a hacer llegar sus propuestas a poblaciones que no cuentan con medios digitales, Hernández cuestionó si era su culpa la desconexión de algunos territorios.

“¿Es culpa mía? Nosotros vamos, cuando toque, a apelar a toda la radio veredal”, complementó.

La inscripción de la candidatura de Rodolfo Hernández no contó con amplios apoyos ni con decoración alusiva a su campaña. Fue más bien sosegada y solo estuvo acompañado de su esposa, Socorro Oliveros, y su fórmula vicepresidencial, la docente Marelen Castillo Torres.

“Nosotros no hacemos nada porque todo eso es pura payasería. Es ir y firmar un papel y listo”, resumió Hernández. “Todos los que hacen show resultan un paquete chileno como gobernante”, agregó.

La forma de hacer campaña de Hernández resulta particular si se le compara con los demás candidatos. Mientras los demás intentan llevar su apuesta a cada rincón del país, el santandereano se encuentra en un constante tránsito entre Bucaramanga y Bogotá.

Esta estrategia ha provocado críticas de otros candidatos, quienes aseguran que Hernández no conoce el país lo suficiente. Estos reparos se intensificaron cuando el ingeniero fue registrado en video mientras decía no saber qué era Vichada y se rajaba al intentar nombrar la capital del departamento.

“Yo no me olvido del Vichada, los que se olvidaron del Vichada, desde hace más de 30 años, son los politiqueros corruptos que ahora mojan prensa y redes sociales para atacarme a mí. Pido disculpas a la gente del Vichada por mi error”, rectificó en un video, difundido en redes sociales.

Antes del 13 de marzo, por estrategia política, el candidato se mantiene alejado de la prensa. Sus asesores argentinos le han sugerido que, mientras no pase la consulta interpartidista y se sepa quiénes son sus contrincantes, él no debe hablar con los medios. La sugerencia la ha cumplido al pie de la letra, buscando que él no se desgaste antes de la carrera oficial.

Sin embargo, sus videos en redes sociales continúan y siguen generando tendencia. En los últimos días advirtió a sus seguidores que él no aparecería en las consultas del 13 de marzo. En el mensaje no solo resaltó su discurso, ya que los internautas notaron un cambio drástico en su cabello.

Al estilo Donald Trump, el exalcalde de Bucaramanga mostró una más frondosa cabellera color dorado. En redes sociales, muchos comentaron que podría ser un peluquín.

Hernández no se preocupa por las encuestas, ya que ese mismo día irá al Vaticano a visitar al Papa Francisco como el segundo aspirante en hacerlo. Será acompañado por su fórmula vicepresidencial.