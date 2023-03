Las “metidas de patas” de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la república

Desde el llamado “Pacto de La Picota”, su vinculación con los presuntos ofrecimientos a narcos para “colarse” en la paz total, su autoconfesión sobre el “poder” que tienen en el Gobierno y hasta su particular nombramiento como Comisionado Internacional de Paz, Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la república, Gustavo Petro, ha dado de qué hablar.

El hermano del primer mandatario ha estado en el ojo del huracán en más de una oportunidad. Ahora tuvo que acudir a un abogado para que lo defienda en el proceso que arrancó en la Fiscalía y que lo deja como protagonista en una investigación producto de una revelación de SEMANA.

Juan Fernando Petro aparece en el expediente del ente acusador y en las declaraciones que se conocieron sobre un negocio que incluyó narcos, abogados y la promesa de evitar la extradición de varios narcotraficantes que, a cambio, de un millonario pago, se incluyeran en el proceso de paz total.

El hermano del presidente de la república dijo que fue escuchado en la Fiscalía y allí expuso lo que era de su conocimiento, pero advirtió al ente acusador que su nombre estaba siendo utilizado para sacar provecho económico. Su abogado Juan José Palacios, advirtió que Juan Fernando Petro, se constituiría como víctima dentro de ese proceso.

“El más interesado en explicar las denuncias es Juan Fernando, la misma Fiscalía nos ha expresado que se constituyen como víctimas en este proceso, toda vez que han utilizado su nombre”, explicó el abogado Juan José Palacios, defensor de Petro, al término de la diligencia de declaración en la Fiscalía.

“Yo lo puse ahí”

Semana también tuvo acceso a un audio donde se escucha la voz de Juan Fernando Petro y mientras se refiere a Danilo Rueda, alto comisionado de paz del Gobierno Nacional. La revelación que hace el hermano se convirtió en una polémica.

“Tu subdirector no entiende que yo no soy Comisionado de Paz, como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del Gobierno Nacional. Danilo Rueda, de hecho yo lo puse ahí”, se escucha en la conversación que sostiene Juan Fernando Petro con un interlocutor que no se conoce, pero que anticipa una polémica.

La voz del hermano del presidente Petro advierte un tufo de molestia porque insiste no hacer parte del Gobierno Nacional, aunque reiteró que fue gracias a su gestión que Danilo Rueda llegó al cargo de Alto Comisionado para la Paz. Juan Fernando Petro reclama por la dignidad de su cargo como comisionado, pero internacional.

El pronunciamiento del ELN se dio un día después de que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, tuvo que acudir a una citación de la Fiscalía - Foto: API

“No, yo soy alto comisionado de paz internacional y no tiene nada que ver con el Gobierno Nacional, con Colombia, con Gustavo, con la presidencia, con el Estado. Soy nombrado desde afuera, desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos”, señala Juan Fernando Petro en el audio que conoció SEMANA.

La molestia del hermano del presidente Petro, que lo llevó a hacer la polémica revelación, de ser el responsable de ubicar al Alto Comisionado de Paz en dicho cargo, cuando se supone es una función del primer mandatario, ocurre mientras advierte que se ha “perjudicado” por falta de una camioneta.

Pedro Niño, Augusto Rodríguez y Juan Fernando Petro. - Foto: Montaje, fotos archivo y sitio oficial de la Unidad Nacional de Protección - UNP,

La Comisión Internacional

En el audio, el hermano del presidente Gustavo Petro asegura que fue nombrado comisionado internacional de paz por una organización no gubernamental, que en su sitio web se conoce como la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que resulta muy distante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la OEA.

A través de un comunicado, este organismo internacional aseguró que nombró a Juan Fernando Petro como “comisionado del cuerpo de paz” para instalar mesas de diálogo con grupos al margen de la ley en Latinoamérica. Una actividad que el Gobierno nacional no ha reconocido oficialmente.

“El consejo directivo de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, al hacer el anuncio, también rechazó la violencia que se ha presentado en el país contra los miembros de la fuerza pública, que ya han cobrado la vida de 34 policías y 56 militares, y le hizo un llamado al Clan del Golfo para sentarse a dialogar”, señala el comunicado de esta ONG.