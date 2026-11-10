El frío comienza a preocupar al campo boyacense. El Ideam emitió una alerta por descensos de temperatura en 50 municipios del departamento, mientras Tunja y Belén han registrado mínimas de 3 °C.

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El frío amenaza los cultivos en Boyacá

El departamento de Boyacá enfrenta una nueva advertencia por las condiciones climáticas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, publicó una alerta por la probabilidad de descensos de las temperaturas mínimas del aire durante las horas de la madrugada, una situación que mantiene bajo vigilancia a 50 municipios boyacenses.

La advertencia también comprende territorios de Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Cauca y Nariño.

Para el caso del altiplano cundiboyacense, el organismo meteorológico identificó zonas ubicadas entre los 2.500 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar, donde podrían presentarse estas condiciones.

Además, las temperaturas de 3 °C registradas en Tunja y Belén reflejan la intensidad del frío que se está presentando en algunos sectores del departamento.

El descenso representa una preocupación particular para los productores agropecuarios, debido a la vulnerabilidad de algunos cultivos frente a las bajas temperaturas.

Estos son los 50 municipios de Boyacá bajo alerta

De acuerdo con el boletín del Ideam, los municipios incluidos en la advertencia son Tunja, Aquitania, Arcabuco, Belén, Betéitiva, Busbanzá, Caldas, Cerinza, Chiquinquirá, Chivatá, Ciénega, Cómbita, Corrales, Cucaita, Cuítiva, Chíquiza, Duitama, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Iza, Villa de Leyva y Mongua.

También dentro del listado se encuentran Monguí, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz de Río, Pesca, Ráquira, Saboyá, Samacá, San Miguel de Sema, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque, Socha, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Soracá, Tasco, Tibasosa, Toca, Tópaga, Tota, Tuta, Tutazá, Ventaquemada y Viracachá.

La alerta se concentra en zonas de altiplano donde las condiciones atmosféricas pueden favorecer temperaturas mínimas particularmente bajas durante la madrugada. }

Sin embargo, el comportamiento del fenómeno puede variar de un municipio a otro.

Imagen de pastos fundamentales para el ganado en Boyacá. Foto: Cortesía Alquería

¿Qué cultivos podrían resultar afectados?

El secretario de Agricultura de Boyacá, Andrés Leonardo Becerra, advirtió sobre los posibles efectos de las bajas temperaturas en los sistemas agrícolas del departamento.

De acuerdo con el funcionario, los cultivos de hortalizas, tubérculos, flores y frutales podrían presentar afectaciones, por lo que pidió a los productores adoptar medidas preventivas para proteger sus sistemas productivos.

“Podríamos tener afectaciones por estas bajas temperaturas en los sistemas agrícolas, especialmente de hortalizas, tubérculos, flores, frutales en estas zonas, por tanto, recomendamos tomar las medidas necesarias para proteger los sistemas agrícolas, especialmente ante las bajas temperaturas, pero también ante los periodos de sequía que se puedan presentar esta semana y en el transcurso de mes”, señaló Becerra.

La preocupación también se extiende a las praderas y pasturas, fundamentales para la alimentación del ganado.

Una afectación en estos sistemas podría repercutir en la actividad ganadera y en la producción lechera, uno de los renglones importantes del sector agropecuario boyacense.

El panorama climático tiene otro componente: la posible disminución de las precipitaciones en los próximos días.

Aunque se esperan algunas lluvias aisladas en diferentes sectores y provincias de Boyacá, el secretario de Agricultura señaló que las precipitaciones podrían descender considerablemente.

25 municipios pueden ser afectados por las bajas temperaturas en las madrugadas.

“Aunque hay lluvias en algunos sectores todo indica a que van a descender considerablemente los próximos días, por tanto, invitamos a adecuar los reservorios, a tener activadas las cosechas de agua, poder realizar la fertilización y los manejos de plagas enfermedades de manera anticipada”, explicó.

El funcionario también reiteró su preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño en el departamento y la necesidad de anticiparse a las condiciones de sequía y a los descensos de temperatura.