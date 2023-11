Laura Ojeda enciende escándalo de Nicolás Petro y advierte de frente a Day Vásquez: “lista para la guerra”

Laura Ojeda, actual novia de Nicolás Petro Burgos, se convirtió en tendencia nuevamente en las distintas redes sociales, luego de que compartió un contundente mensaje en su nueva cuenta de X (antes Twitter), donde ha estado muy activa durante los últimos días.

Pese a que nunca la mencionó, la expareja sentimental del exdiputado, Day Vásquez, no se quedó callada ante esa publicación y le respondió rápidamente mediante esa misma aplicación. Asimismo, enfatizó que tiene un compromiso con la sociedad.

Nicolás Petro y Laura Ojeda han estado en el centro de la polémica desde que iniciaron su relación. | Foto: Instagram @lauraojedae y @nicolaspetrob

“Joden y joden tanto que por eso es que no juzgo a los que dan balas”, escribió inicialmente la exprotagonista de novela, a lo que la empresaria le contestó: “Decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad. Y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo”.

Ojeda, sin embargo, no dejó el tema ahí y minutos después subió otra fuerte comentario, donde se despachó de frente contra la barranquillera, recalcando que el mensaje anterior en ningún momento estaba dirigido hacia ella.

Asimismo, la abogada señaló que la todavía esposa de Petro Burgos, pues no se han separado legalmente, aprovecha cualquier oportunidad para hacer show y llamar la atención. Igualmente, señaló que a Vásquez ya se le está acabando el libreto.

Si se le está acabando el libreto,

Ahora No venga hacer show conmigo. — LAURA OJEDA (@lauraaojedae) November 30, 2023

“¿Quién ha dicho el nombre de la susodicha? NO se crea tan importante, que no todo gira en torno a usted. Si se le está acabando el libreto, ahora no venga a hacer show conmigo”, puntualizó Laura.

Esta no es la primera vez que la exprotagonista de novela comparte este tipo de publicaciones en las redes sociales, ya que el martes pasado escribió un diciente mensaje en el que manifestaba que estaba lista para la guerra, pues siempre ha sido una mujer de combate.

“Yo no nací el día de los temblores. Preparada para la guerra. Siempre he sido mujer de fuerza y de combate”, fue el comentario que compartió la modelo colombiana, quien provocó rápidamente todo tipo de reacciones y cuestionamientos.

Yo no nací el día de los temblores.



Preparada para la guerra Siempre he sido mujer de fuerza y de combate. — LAURA OJEDA (@lauraaojedae) November 28, 2023

Laura Ojeda, sin querer, delató a Nicolás Petro

Hace un mes, por otro lado, la abogada realizó una dinámica en su cuenta personal de Instagram, y habilitó la caja de preguntas para interactuar un poco con sus seguidores, quienes le preguntaron si se iba disfrazar junto a Nicolás en Halloween.

La pareja sentimental de Petro Burgos no problemas en contestar esa inquietud, y aseguró que el año pasado estuvieron juntos durante esa fecha “Para este año tenía pensado un disfraz, sobre todo el mío. Algo me inventaré porque Nico ya tiene listo el suyo”, precisó.

El post, aunque tenía otra finalidad, confirmó la revelación que hizo recientemente Vásquez en X (Twitter) sobre la infidelidad del exdiputado , puesto que señaló que este le juró que la amaba a finales del año pasado. Incluso, afirmó que este le rogó para que siguieran juntos.

Laura Ojeda mostró los disfraces que usaron el año pasado | Foto: Instagram: Laura Ojeda