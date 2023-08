Laura Ojeda envía mensaje de respaldo a Nicolás Petro: “Pase lo que pase, siempre estaremos juntos”

Más de la denuncia sobre el operativo

En su denuncia sobre el operativo, Ojeda afirmó que los agentes ingresaron “sigilosamente” al inmueble a las 6 de la mañana, grabando la diligencia en video: “Yo me encontraba desnuda. No me fue respetada esa condición ni mi estado de embarazo, que ya cumple 8 meses”.